KKTC CumhurbaÅŸkanÄ±ndan Barbaros Åžansal hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama

KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±, bu akÅŸam tutuklanan modacÄ± Barbaros Åžansal ile ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±

AkÄ±ncÄ± açÄ±klamasÄ±nda "Siyasal linç kültürü ülkemizin taÅŸÄ±yamayacaÄŸÄ± kadar aÄŸÄ±r bir yüktür. Hepimizin birbirimize ihtiyacÄ± vardÄ±r: Bütün kesimleri sorumluluk bilinciyle hareket etmeye ve gerilimi tÄ±rmandÄ±rmaktan uzak durmaya çaÄŸÄ±rÄ±yorum" dedi.

Ä°ÅŸte AkÄ±ncÄ±'nÄ±n o açÄ±klamasÄ±:

Çok sesli demokratik toplum hayatÄ±, özgürlüklerin, farklÄ± düÅŸünenlere saygÄ±yÄ± esas alan bir üslubu gözeterek kullanÄ±lmasÄ±na dayanÄ±r.

"LÄ°NÇ GÄ°RÄ°ÅžÄ°MÄ°NE DÖNÜÅžMESÄ°..."

Ä°ster doÄŸru, ister yanlÄ±ÅŸ olsun tüm düÅŸünce ve görüÅŸlerin ifadesinin üslubunda saygÄ± sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n aÅŸÄ±lmamasÄ± elbette gereklidir. Ne var ki üsluba gösterilen tepkinin ifrata kaçmasÄ± ve hele bir linç giriÅŸimine dönüÅŸmesi haklÄ± gösterilemez.

Barbaros Åžansal’Ä±n tepkilere neden olan söylemlerini onaylamak mümkün olmasa da, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n eski bir karara dayanarak uyguladÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lan sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± iÅŸlemi sonrasÄ±nda bunun havaalanÄ±nda bir linç giriÅŸimine dönüÅŸmesi, hepimizi derinden düÅŸündürmelidir.

Bu olay, ülkemizde yaÅŸanmamÄ±ÅŸ olabilir. Ne var ki, nefret, kin ve linç kültürünün tohumlarÄ±nÄ±n kendi ülkemiz ve toplumumuzda da yeÅŸertilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± büyük bir kaygÄ±yla izliyorum. Nefret, kin ve linç kültürüne fÄ±rsat vermemeliyiz.

Ä°fade özgürlüÄŸünün sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n hem koruyucusu hem belirleyicisi hem de geliÅŸtirilmesinin dayanaÄŸÄ± hukuktur. Hukukun yerine linç kültürünün geçmesi, çok sesli demokratik çoÄŸulcu toplum hayatÄ±nÄ±n en büyük düÅŸmanÄ±dÄ±r. Ä°htiyacÄ±mÄ±z olan, çoÄŸulcu, demokratik hukuk devletinin ve toplum hayatÄ±nÄ±n kökleÅŸmesi, ilerlemesi ve geliÅŸmesidir; yerini linç kültürünün almasÄ± deÄŸildir.

Ä°fade özgürlüÄŸü, bireyler ve toplumlarÄ±n onurunu incitme özgürlüÄŸü olmadÄ±ÄŸÄ± gibi, linç kültürü ile baskÄ± altÄ±na alÄ±nÄ±p yok edilebilecek bir ÅŸey de deÄŸildir.

"GÖRÜÅžLERÄ°MÄ°ZÄ° Ä°FADE EDERKEN..."

Demokrasinin asgari ÅŸartÄ± bizim gibi düÅŸünmeyenleri düÅŸman olarak görmemektir. Bunun için hem kendi görüÅŸlerimizi ifade ederken üslup aÅŸÄ±rÄ±lÄ±klarÄ±ndan kaçÄ±nmak hem de tepkilerimizi demokratik sÄ±nÄ±rlarÄ±n ötesine taÅŸÄ±rmamak gerekir. Her iki yaklaÅŸÄ±m da çoÄŸulcu demokratik toplum hayatÄ±nÄ±n geliÅŸmesine engel olur.

Ülkemizde son günlerde farklÄ± görüÅŸ sahipleri arasÄ±nda onaylanmasÄ± mümkün olmayan tehlikeli bir gerilimin de giderek tÄ±rmanmakta olduÄŸunu endiÅŸeyle gözlemliyorum.

Siyasal linç kültürü ülkemizin taÅŸÄ±yamayacaÄŸÄ± kadar aÄŸÄ±r bir yüktür. Hepimizin birbirimize ihtiyacÄ± vardÄ±r: Bütün kesimleri sorumluluk bilinciyle hareket etmeye ve gerilimi tÄ±rmandÄ±rmaktan uzak durmaya çaÄŸÄ±rÄ±yorum.