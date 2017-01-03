PaylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±za dikkat edin terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± Ã¶ven ÅŸahÄ±slar hemen tespit edilecek

Ä°stanbul'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± Ã¶ven ve devleti aÅŸaÄŸÄ±layan hesaplarÄ±n belirlenmesi iÅŸin sadece bu iÅŸ Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸacak 10 kiÅŸilik bir ekip kuruldu

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Ä°stanbul'da gece kulübünde 39 kiÅŸinin öldürüldüÄŸü saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sosyal medyadaki paylaÅŸÄ±mlar üzerine "HalkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik veya aÅŸaÄŸÄ±lama", "terör örgütü propagandasÄ± yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarÄ±nÄ± aÅŸaÄŸÄ±lama" suçlarÄ±ndan dün resen soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.SoruÅŸturma kapsamÄ±nda, BiliÅŸim SuçlarÄ± SoruÅŸturma Bürosundan sorumlu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±vekili Mehmet OdabaÅŸÄ±'nÄ±n talimatÄ±yla internetteki suça konu paylaÅŸÄ±mlarÄ±n tespiti amacÄ±yla 5'i Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸünde, 5'i de Siber Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸünde görev yapanlar arasÄ±ndan 10 kiÅŸilik ekip oluÅŸturuldu.

Ekip internet taramasÄ±na baÅŸladÄ±

Bu ekip, saldÄ±rÄ±yÄ± öven ya da saldÄ±rÄ± nedeniyle devlet organlarÄ±nÄ± aÅŸaÄŸÄ±layan paylaÅŸÄ±mlarÄ± belirlemek üzere internet taramasÄ±na baÅŸladÄ±.

Twitter ve Facebook'un avukatlarÄ±yla temas kurulacak

ÇalÄ±ÅŸma sonucunda belirlenecek paylaÅŸÄ±mlarÄ±n sahipleri bulunmaya çalÄ±ÅŸÄ±lacak. Bir kÄ±smÄ± sahte isim veya takma adlarla oluÅŸturulan hesaplardan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mlarla ilgili ÅŸüphelileri bulmak için Twitter ve Facebook'un Türkiye'deki avukatlarÄ±yla temas kurulacak, ayrÄ±ca açÄ±k kaynak taramasÄ± yapÄ±lacak.

"SaldÄ±rÄ±yÄ± öven 2 binin üzerinde paylaÅŸÄ±m yapÄ±ldÄ±" tahmini

BaÅŸsavcÄ±lÄ±k yetkilileri, internette gece kulübü saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± öven veya bununla baÄŸlantÄ±lÄ± olarak devleti aÅŸaÄŸÄ±layan 2 binin üzerinde paylaÅŸÄ±m bulunduÄŸunu tahmin ettiklerini bildirdi.

Türkiye Barolar BirliÄŸi de aynÄ± konuyla ilgili sosyal medyadaki 27 hesap sahibi ile okullara yazÄ± göndererek yÄ±lbaÅŸÄ± etkinliklerinin yapÄ±lmamasÄ±nÄ± isteyen ÅžiÅŸli Ä°lçe Milli EÄŸitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, AydÄ±n Nazilli'de yÄ±lbaÅŸÄ± kutlamalarÄ±nÄ± Noel Baba kostümlü bir kiÅŸinin baÅŸÄ±na silah dayayarak protesto edenler, Ä°stanbul Ä°kitelli'de Noel Baba'yÄ± darp edilirken gösteren afiÅŸi asanlar ile 31 AralÄ±k 2016'daki sayÄ±sÄ±nda "KutlaMA" manÅŸeti atan Milli Gazete yöneticileri hakkÄ±nda suç duyurusunda bulunmuÅŸtu. Bu suç duyurusu halen Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n SuçlarÄ± SoruÅŸturma Bürosunda görevli savcÄ±da bulunuyor.BaÅŸsavcÄ±lÄ±k yetkilileri, Ä°stanbul ve AydÄ±n'da iÅŸlendiÄŸi kaydedilen suçlarla ilgili evrakÄ±n ayrÄ±larak, buralardaki baÅŸsavcÄ±lÄ±klara gönderilebileceÄŸine dikkati çekti.