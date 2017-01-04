Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 04/01/2017 07:31

OHAL 3 ay daha uzatÄ±ldÄ±

OHAL

TÃ¼rkiye'de ilan edilen OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal durumu 3 ay sÃ¼reyle uzatÄ±ldÄ±

Türkiye Büyük Millet Meclisi, olaÄŸanüstü hâlin (OHAL) üç ay daha uzatÄ±lmasÄ±na yönelik tasarÄ±yÄ± kabul etti.OlaÄŸanüstü hâl, uzatÄ±lmamasÄ± durumunda 19 Ocak'ta sonlanacaktÄ±.15 Temmuz'daki darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan 20 Temmuz günü üç aylÄ±ÄŸÄ±na ilan edilen OHAL, Ekim ayÄ±nda üç ay daha uzatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Bu gece Meclis Genel Kurulu'nda yapÄ±lan oylama sonucu kabul edilen tasarÄ±yla olaÄŸanüstü hâl ikinci defa uzatÄ±lmÄ±ÅŸ oldu.OHAL, tekrar uzatÄ±lmamasÄ± durumunda 19 Nisan'da sonlanacak.OlaÄŸanüstü hâl, temel hak ve özgürlüklerle ilgili ÅŸu sÄ±nÄ±rlamalarÄ±n getirilmesine imkan tanÄ±yor:Gazete, dergi, broÅŸür, kitap, el ve duvar ilanÄ± ve benzerlerinin basÄ±lmasÄ±nÄ±, çoÄŸaltÄ±lmasÄ±nÄ±, yayÄ±mlanmasÄ±nÄ± ve daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ±nÄ± yasaklamak veya izne baÄŸlamak.Söz, yazÄ±, resmi, film, plak, ses ve görüntü bantlarÄ±nÄ± ve sesle yapÄ±lan her türlü yayÄ±mÄ± denetlemek, gerektiÄŸinde kayÄ±tlamak veya yasaklamak.Her nevi sahne oyunlarÄ±nÄ± ve gösterilen filmleri denetlemek, gerektiÄŸinde durdurmak veya yasaklamak.ToplantÄ± ve gösteri yürüyüÅŸlerini yasaklamak, ertelemek, izne baÄŸlamak.Dernek faaliyetlerini; her dernek hakkÄ±nda ayrÄ± karar almak ve üç ayÄ± geçmemek kaydÄ±yla durdurmak.OHAL'de gözaltÄ± süreleri de bir aya kadar uzatÄ±labiliyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

taksiciler

Taksiciler katliamÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± yere karanfil bÄ±raktÄ±lar

Reina'da yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan taksiciler facianÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± yere karanfil bÄ±raktÄ±

Ã¶ÄŸrenci yurdu

KÄ±z Ã¶ÄŸrenci yurdunda korkutan yangÄ±n

Ä°stanbul Fatih'te bulunan bir kÄ±z Ã¶ÄŸrenci yurdunda Ã§Ä±kan yangÄ±n nedeniyle panik yaÅŸandÄ±

Nataliya Volnova

UkraynalÄ± kadÄ±n o gece neler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±

UkaynalÄ± genÃ§ kadÄ±n Nataliya Volnova, Reina'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda oradaydÄ±. Volnova o an neler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±