OHAL 3 ay daha uzatÄ±ldÄ±

TÃ¼rkiye'de ilan edilen OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal durumu 3 ay sÃ¼reyle uzatÄ±ldÄ±

Türkiye Büyük Millet Meclisi, olaÄŸanüstü hâlin (OHAL) üç ay daha uzatÄ±lmasÄ±na yönelik tasarÄ±yÄ± kabul etti.OlaÄŸanüstü hâl, uzatÄ±lmamasÄ± durumunda 19 Ocak'ta sonlanacaktÄ±.15 Temmuz'daki darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan 20 Temmuz günü üç aylÄ±ÄŸÄ±na ilan edilen OHAL, Ekim ayÄ±nda üç ay daha uzatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Bu gece Meclis Genel Kurulu'nda yapÄ±lan oylama sonucu kabul edilen tasarÄ±yla olaÄŸanüstü hâl ikinci defa uzatÄ±lmÄ±ÅŸ oldu.OHAL, tekrar uzatÄ±lmamasÄ± durumunda 19 Nisan'da sonlanacak.OlaÄŸanüstü hâl, temel hak ve özgürlüklerle ilgili ÅŸu sÄ±nÄ±rlamalarÄ±n getirilmesine imkan tanÄ±yor:Gazete, dergi, broÅŸür, kitap, el ve duvar ilanÄ± ve benzerlerinin basÄ±lmasÄ±nÄ±, çoÄŸaltÄ±lmasÄ±nÄ±, yayÄ±mlanmasÄ±nÄ± ve daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ±nÄ± yasaklamak veya izne baÄŸlamak.Söz, yazÄ±, resmi, film, plak, ses ve görüntü bantlarÄ±nÄ± ve sesle yapÄ±lan her türlü yayÄ±mÄ± denetlemek, gerektiÄŸinde kayÄ±tlamak veya yasaklamak.Her nevi sahne oyunlarÄ±nÄ± ve gösterilen filmleri denetlemek, gerektiÄŸinde durdurmak veya yasaklamak.ToplantÄ± ve gösteri yürüyüÅŸlerini yasaklamak, ertelemek, izne baÄŸlamak.Dernek faaliyetlerini; her dernek hakkÄ±nda ayrÄ± karar almak ve üç ayÄ± geçmemek kaydÄ±yla durdurmak.OHAL'de gözaltÄ± süreleri de bir aya kadar uzatÄ±labiliyor.