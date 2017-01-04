39 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ saldÄ±rÄ±nÄ±n talimatÄ±nÄ± o vermiÅŸ

Reina'da 39 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼ren terÃ¶riste saldÄ±rÄ± talimatÄ±nÄ± veren kiÅŸinin â€˜Yusuf Hocaâ€™ kod adlÄ± kiÅŸi olduÄŸu iddia edildi.

Terörist eÅŸi ve iki çocuÄŸuyla birlikte 20 KasÄ±m’da Türkiye’ye giriÅŸ yaptÄ±. 22 KasÄ±m’da ise Konya’ya gitti. Burada kendisini “Yusuf Hoca” kod adlÄ± bir terör örgütü üyesi karÅŸÄ±ladÄ±. Bir hücre evine yerleÅŸtirdi.

Ä°STANBUL’A BÄ°RLÄ°KTE GELDÄ°LER

15 AralÄ±k’a kadar burada katliamÄ±n planlarÄ± yapÄ±ldÄ±. Eylem talimatÄ±nÄ± veren “Yusuf Hoca” kod adlÄ± teröristle Reina katliamÄ±nÄ± gerçekleÅŸtiren saldÄ±rgan bir otobüse binerek Ä°stanbul Zeytinburnu’na geldi. Burada saldÄ±rgan hücre evine yerleÅŸtirildi. Polis iki teröristin bilet alÄ±rkenki görüntülerine de ulaÅŸtÄ±. Åžimdi ikisi de her yerde aranÄ±yor.

Telefonla hedef ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

SaldÄ±rÄ±nÄ±n sonrasÄ±nda bir taksiye binen terörist taksiciye “Aksaray’a gideceÄŸim. ParayÄ± da orada arkadaÅŸÄ±m ödeyecek” diyerek telefonunu istemiÅŸ. Taksicinin telefonundan bir numara arayan terörist “ulaÅŸamadÄ±m” diyerek araçtan inmiÅŸ. Bu numaranÄ±n peÅŸine düÅŸen polis, hattÄ±n üç gündür kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, teröristin bunu hedef ÅŸaÅŸÄ±rtmak için yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirledi.

Ä°zli mermi kullanmÄ±ÅŸ

SaldÄ±rganÄ±n ne kadar profesyonel olduÄŸunu gösteren bir ayrÄ±ntÄ± daha tespit edildi. Terörist, ateÅŸ etmeye hiç aralÄ±k vermemek için ÅŸarjördeki son iki merminin önüne izli mermi koymuÅŸ. Böylece mermiler tükenmeden ÅŸarjör deÄŸiÅŸtirmiÅŸ.

Taksi parasÄ± lokantadan

Terörist olay sonrasÄ± üzerindeki kÄ±yafetleri ve montunu çÄ±kararak Reina'dan tahliye olan ilk grup arasÄ±nda dÄ±ÅŸarÄ±ya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± ve bir taksiye binerek uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Son derece serinkanlÄ± ve profesyonelce hareket eden saldÄ±rganÄ±n, bindiÄŸi ilk taksi ÅŸoförü tarafÄ±ndan parasÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle indirilmesinin ardÄ±ndan baÅŸka bir taksiye binerek yeniden Zeytinburnu'na geldiÄŸi belirlendi.

Taksi parasÄ±nÄ± saldÄ±rÄ± sonrasÄ±nda Reina'da bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± montunun cebinde unutan saldÄ±rganÄ±n, Zeytinburnu 63/5 sokakta kaldÄ±ÄŸÄ± evin bir arka sokaÄŸÄ± olan Åžuayip SeferoÄŸlu Sokak üzerinde bulunan bir Uygur lokantasÄ±nÄ±n kapÄ±sÄ±nÄ± çaldÄ±ÄŸÄ±, lokanta içerisinde uyuyan bazÄ± çalÄ±ÅŸanlarÄ± uyandÄ±rarak onlardan aldÄ±ÄŸÄ± para ile taksi ÅŸoförünün ücretini ödediÄŸi belirlendi. Bu geliÅŸmenin ardÄ±ndan Ä°stanbul Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, Uygur restoranÄ±nda çalÄ±ÅŸarak aynÄ± yerde barÄ±nan DoÄŸu Türkistan uyruklu 7 Uygur'u gözaltÄ±na aldÄ±.