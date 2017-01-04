Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 04/01/2017 08:04

Mete Yarar OrtakÃ¶y'deki saldÄ±rÄ± DAEÅž'in tarzÄ±na uymuyor dedi

Mete Yarar

GÃ¼venlik uzmanÄ± Mete Yarar, bir televizyon kanalÄ±nda OrtakÃ¶y'deki alÃ§ak terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi

Reina saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili açÄ±klamalarda bulunan Yarar, "DEAÅž'Ä±n diÄŸer ülkelere saldÄ±rÄ±larÄ± rastgele, ancak Türkiye'de detaylÄ±ca saldÄ±rÄ± yapÄ±lÄ±yor. DEAÅž'Ä±n Türkiye'ye özgü nokta atÄ±ÅŸÄ± saldÄ±rÄ±larÄ± iç karÄ±ÅŸÄ±klÄ±k uÄŸraÅŸlarÄ±nÄ± gösteriyor. DEAÅž'Ä±n kimin kurduÄŸu ve eylemlerinin kime yaradÄ±ÄŸÄ± Ä°slamofobi'nin kime yaradÄ±ÄŸÄ±yla aynÄ±dÄ±r" dedi.Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n kesinlikle destek aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüÄŸünü ifade eden Yarar, "Ortaköy'deki saldÄ±rÄ±nÄ±n tarzÄ± DEAÅž modellemesine uymuyor. SaldÄ±rgan 7 dakika boyunca içeride ve yürüyerek çÄ±kÄ±yor. ÇÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nda polisle karÅŸÄ±laÅŸmayacaÄŸÄ±nÄ± nereden biliyordu? Ä°çerideki 50 tane korumanÄ±n silahsÄ±z olacaÄŸÄ±nÄ±, hiç gitmediÄŸini mekanÄ±n giriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± nereden biliyordu? Mekanda kullandÄ±ÄŸÄ± silahlarÄ±n oraya nasÄ±l getirildiÄŸinin de sorulmasÄ± gerek" diye konuÅŸtu.

 
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