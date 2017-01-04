Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 04/01/2017 08:27

Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen terÃ¶rist Ä°zmit OtogarÄ±nda mÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼

Ä°zmit otogarÄ±

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi OrtakÃ¶y'de bulunan Ã¼nlÃ¼ gece kulÃ¼bÃ¼ Reina'ya saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyen terÃ¶ristin Ä°zmit OtogarÄ±nda gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ yÃ¶nÃ¼ndeki iddia Ã¼zerine polis harekete geÃ§ti

Dün akÅŸam saatlerinde 155 Polis Ä°mdat hattÄ±nÄ± arayan bir kiÅŸi, Ä°zmit ÅžehirlerarasÄ± Otobüs Terminali’ne doÄŸru yürüyen bir kiÅŸinin Reina’daki katliamÄ± gerçekleÅŸtiren kiÅŸiye benzediÄŸini iddia etti. Bunun üzerine hemen otogarda bulunan polis ekipleri bölgeye yönlendirildi. Bölgeye ayrÄ±ca terörle mücadele, asayiÅŸ ve yunus ekipleri de sevk edildi. Polis otogarÄ±n çevresinde ve içerisinde yaptÄ±ÄŸÄ± aramalarda teröristin eÅŸkaline uyan kiÅŸi bulunamadÄ±.

 
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