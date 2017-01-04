Reina saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili Ä°zmir'de DAEÅž'e operasyon dÃ¼zenlendi

Reina'da 39 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°zmir'de operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±

Ä°stanbul Ortaköy'de 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terör saldÄ±rÄ±sÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± olduklarÄ± iddia edilen ÅŸüphelilere yönelik Ä°zmir'de baÅŸlatÄ±lan operasyonda ÅŸu ana kadar DEAÅž üyesi olduÄŸu öne sürülen 5 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Emniyet MüdürlüÄŸü Ä°stihbarat ve Terörle Mücadele Åžubesi ekipleri, Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ± Vekili Okan Bato'nun yürüttüÄŸü soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ortaköy'deki terör saldÄ±rÄ±sÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu ileri sürülen ÅŸüphelilere yönelik, Bornova ve Buca ilçelerinde özel harekat polislerinin desteÄŸiyle 4 adrese operasyon düzenledi.Polis ekipleri, operasyonlarÄ±n sürdüÄŸü mahallelerde giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ± kapatarak geniÅŸ güvenlik önlemi aldÄ±.Gece baÅŸlayan ve halen devam eden operasyonda ekiplerin ÅŸu ana kadar 5 ÅŸüpheliyi gözaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± ve bu sayÄ±nÄ±n artabileceÄŸi öÄŸrenildi.DEAÅž üyesi olduÄŸu öne sürülen zanlÄ±lar, emniyete götürüldü.