Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 04/01/2017 10:04

Hava sÄ±caklÄ±klarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼yor Cuma gÃ¼nÃ¼ne dikkat

soÄŸuk hava

Hava sÄ±caklÄ±klarÄ± yurt genelinde Cuma gÃ¼nÃ¼nden itibaren dÃ¼ÅŸecek. SoÄŸuk ve karlÄ± havadan Marmara BÃ¶lgesi etkilenecek

SoÄŸuk ve yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n, cuma günü Trakya'dan baÅŸlayarak Marmara'yÄ± etkilemesi bekleniyor.Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan bilgiye göre, çok bulutlu havanÄ±n hüküm sürdüÄŸü Trakya'da yarÄ±n saÄŸanaklarÄ±n etkili olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.Cumadan itibaren ise soÄŸuk hava sisteminin etkisiyle saÄŸanaklarÄ±n Trakya'da yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na dönüÅŸeceÄŸi ve Marmara Bölgesi'ni etkileyeceÄŸi öngörülüyor.Tahmine göre, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± cumartesi günü Ä°ç Ege, Ä°ç Anadolu, BatÄ± Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimlerini etkileyecek. Pazar günü ise Trakya ile Ege kÄ±yÄ±larÄ± ve Akdeniz hariç yurdun tamamÄ±nda etkili olacak.Hava sÄ±caklÄ±klarÄ± kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± bölgelerde cuma gününden itibaren hissedilir ölçüde düÅŸecek.

Güney Marmara'da dondurucu soÄŸuklar etkili olacak 

Güney Marmara'da hafta sonunda kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve soÄŸuk etkili olacak.Bursa, BalÄ±kesir, Çanakkale, Yalova ve Bilecik'te cuma günü baÅŸlayacak kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±yla hava sÄ±caklÄ±klarÄ±, mevsim normallerinin altÄ±nda seyredecek.

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