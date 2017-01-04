Suriye'nin kuzeyindeki DAEÅž hedeflerine aÄŸÄ±r darbe

Suriye'nin kuzeyindeki terÃ¶r hedeflerine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda 104 DAEÅž'li terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Türk SilahlÄ± Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik sürdürülen FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda dün 104 DEAÅž terör örgütü hedefi, yapÄ±lan atÄ±ÅŸlar sonucu kullanÄ±lamaz hale getirildi. Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirmeye göre, DEAÅž baÅŸta olmak üzere terör örgütlerinin yarattÄ±ÄŸÄ± tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliÄŸini artÄ±rmak ve koalisyon güçlerine destek vermek amacÄ±yla Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 AÄŸustos'ta baÅŸlatÄ±lan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± sürüyor.

HarekatÄ±n 134. gününde, muhalif unsurlardan oluÅŸan Özel Görev Kuvvet GruplarÄ±nca, havadan ve karadan saÄŸlanan yoÄŸun ateÅŸ desteÄŸi ile El Bab'Ä±n ele geçirilmesine yönelik planlÄ± harekatÄ±n icrasÄ±na devam edildi.

Hedef tespit vasÄ±talarÄ± ile tespit edilen 104 DEAÅž terör örgütü hedefi, ateÅŸ destek vasÄ±talarÄ± ile (FÄ±rtÄ±na, ÇNRA, havan, tank) yapÄ±lan atÄ±ÅŸlar sonucunda baskÄ± altÄ±na alÄ±narak kullanÄ±lamaz hale getirildi. Gün içinde çatÄ±ÅŸmalar ve topçu atÄ±ÅŸlarÄ± sonucu 6 terör örgütü DEAÅž mensubu da etkisiz hale getirildi.