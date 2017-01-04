UkraynalÄ± kadÄ±n o gece neler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±

UkaynalÄ± genÃ§ kadÄ±n Nataliya Volnova, Reina'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda oradaydÄ±. Volnova o an neler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±

SaldÄ±rÄ±nÄ±n hemen ardÄ±ndan facebook hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±mda bulunan Volnova, "Teröristler biraz önce bizim ÅŸirketin yÄ±lbaÅŸÄ± kutlamasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± kulübü ele geçirdi. Çok sayÄ±da ölü var. Ben hayattayÄ±m! HayattayÄ±m!" diye yazdÄ±."Türk Polisine MüteÅŸekkirim"SaldÄ±rÄ±dan bir süre sonra ise yine facebook hesabÄ±nda o anlarÄ± anlatan Volnova, "SaldÄ±rÄ± sonrasÄ±nda beni, saklandÄ±ÄŸÄ±m masanÄ±n altÄ±ndan çÄ±kartarak dÄ±ÅŸarÄ±ya ilk çÄ±kanlardan biri olmamÄ± saÄŸlayan ve bu esnada ellerimi sÄ±kÄ±ca tutan ve sÄ±rtÄ±yla beni korumaya alan Türk polisine teÅŸekkür ediyorum" diye yazdÄ±. Volnova ayrÄ±ca, kulüpten çÄ±karken yaÄŸmur altÄ±nda karakola kadarki beÅŸ yüz metrelik mesafeyi dekolteli elbiseyle yürümek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, çünkü paltosunu kulüpte bÄ±rakarak aceleyle çÄ±ktÄ±klarÄ±nÄ± belirtti ve bu esnada ona kendi ceketini veren, sonradan Ukrayna'nÄ±n Lutsk kentinden olduÄŸunu öÄŸrendiÄŸi NataÅŸa adlÄ± kÄ±za da teÅŸekkür etti.MesajÄ±nÄ±n sonunda basÄ±n mensuplarÄ±ndan kendisini bu olayla ilgili rahatsÄ±z etmemelerini rica eden Volnova, daha sonra facebook hesabÄ±nÄ± kapattÄ±.

SaldÄ±rÄ±dan KÄ±sa Süre Önce Reina'dan Görüntü PaylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±

Volnova, terör saldÄ±rÄ±sÄ±ndan kÄ±sa bir süre önce, Reina'daki yÄ±lbaÅŸÄ± kutlamasÄ±ndan bir görüntü çekerek facebook hesabÄ±ndan paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.