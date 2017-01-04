KÄ±z Ã¶ÄŸrenci yurdunda korkutan yangÄ±n

Ä°stanbul Fatih'te bulunan bir kÄ±z Ã¶ÄŸrenci yurdunda Ã§Ä±kan yangÄ±n nedeniyle panik yaÅŸandÄ±

Ä°stanbul Fatih'te bulunan kÄ±z öÄŸrenci yurdunda sabaha karÅŸÄ± çÄ±kan yangÄ±n büyük paniÄŸe neden oldu.Olay, saat 04.30 sÄ±ralarÄ±nda TopkapÄ± Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir kÄ±z öÄŸrenci yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yurdun mutfak bölümünde elektrik kontaÄŸÄ±ndan çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± tahmin edilen yangÄ±n büyük paniÄŸe neden oldu. YangÄ±n çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± gören yurt görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayÄ±da itfaiye ve ambulans sevk edildi. Ä°tfaiye ekipleri duman çÄ±kan yeri kontrol ederek yangÄ±na müdahale etti. Panik halinde dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kan öÄŸrenciler yurt önünde toplanarak itfaiye ekiplerinin çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n bitmesini beklediler. Panikle dÄ±ÅŸarÄ±ya çÄ±kan bazÄ± öÄŸrencilerin telefonla ailelerini arayarak bilgi verdiÄŸi görüldü.

Yurtta kalan öÄŸrencilerden AÄŸÄ±z ve DiÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± bölümünde okuyan Eylem Öztoprak," Åžuan biz ailelerimizden uzaÄŸÄ±z ve onlar merak içindeler. Sabah uyandÄ±klarÄ±nda bu haberi görecekler ve Allah bilir kaç aile üzülecek. Bu kadar insan maÄŸdur. ÖÄŸrenci iÅŸlerinden bir ses geldi ve yangÄ±n var dendi. YangÄ±n alarmÄ± çaldÄ±, biz de aÅŸaÄŸÄ±ya indik." dedi.

Ä°tfaiye ekiplerinin yurttan çÄ±kmasÄ±yla yurt görevlisi dÄ±ÅŸarÄ±da bulunan öÄŸrencileri yurda girmesi konusunda yardÄ±mcÄ± oldu. Polis çÄ±kan yangÄ±nla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.