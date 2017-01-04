Taksiciler katliamÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± yere karanfil bÄ±raktÄ±lar

Reina'da yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan taksiciler facianÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± yere karanfil bÄ±raktÄ±

Ä°stanbul Ortaköy'de çeÅŸitli duraklarda çalÄ±ÅŸan taksiciler, terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± gece kulübünün önüne karanfil bÄ±rakarak yaÅŸanan terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± protesto etti.

Taksiciler, saat 00.00 sÄ±ralarÄ±nda Türk bayraklarÄ±yla süsledikleri araçlarÄ±yla kornalar çalarak konvoy eÅŸliÄŸinde terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± gece kulübünün önüne gelip yaÅŸanan terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± protesto etti. Konvoy halinde gelen çok sayÄ±da taksici, araçlarÄ±nÄ± yol kenarÄ±na park ederek kol kola yürüyüp ellerindeki karanfilleri kulübün önüne bÄ±raktÄ±.

Grup adÄ±na basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapan Polat Taksi DuraÄŸÄ± BaÅŸkanÄ± Tahir Akkaya, "Bu yapÄ±lan olay hain bir saldÄ±rÄ± herhangi bir mekan için yapÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r. EÄŸlence sektöründen öte, turistlik olaylara yanÄ± Turizmi baltalamak artÄ± biz bunu kapalÄ± mekanlarda yaparÄ±z imajÄ± verilmiÅŸtir. Bizim Türk yetkililerinden ricamÄ±z, biran önce böyle bir mekanÄ± canlandÄ±rmak, inadÄ±na ünlü insanlarÄ± buraya davet etmek bu mekanÄ± acÄ±p Teröre inat biz burada varÄ±z demek . Biz onun için inadÄ±na eÄŸlence, inadÄ±na baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k, inadÄ±na özgürlük.." dedi.

Taksiciler daha sonra araçlarÄ±na binerek olayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± yerden ayrÄ±ldÄ±.