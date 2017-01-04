Hamile kadÄ±na yÃ¶nelik saldÄ±rÄ± hakkÄ±nda Ã¶nemli geliÅŸme

Manisa'nÄ±n Turgutlu ilÃ§esinde 4 aylÄ±k hamile kadÄ±na yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±da bulunan ÅŸahsÄ±n yargÄ±lanmasÄ± 13 Ocak tarihinde yapÄ±lacak

4 aylÄ±k hamile Ebru Tireli evinin önünde spor yaparken Davut K. tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ±ya uÄŸramÄ±ÅŸ ve ülke gündeminde yer alan olay sonrasÄ± saldÄ±rgan Davut K. tutuklanÄ±rken, saldÄ±rgan ÅŸahsÄ±n daha önce de bir kadÄ±na tacizde bulunduÄŸu tespit edilmiÅŸti.

Konuyla ilgili kamu davasÄ± açÄ±lÄ±rken Turgutlu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± olayla ilgili iddianamesini de hazÄ±rladÄ±. Ä°ddianame Turgutlu 4. Asliye Ceza HakimliÄŸi tarafÄ±ndan kabul edilirken ilk duruÅŸmanÄ±n 13 Ocak 2017 tarihinde görüleceÄŸi öÄŸrenildi.