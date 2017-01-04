Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 04/01/2017 13:11

Hamile kadÄ±na yÃ¶nelik saldÄ±rÄ± hakkÄ±nda Ã¶nemli geliÅŸme

Ebru Tireli

Manisa'nÄ±n Turgutlu ilÃ§esinde 4 aylÄ±k hamile kadÄ±na yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±da bulunan ÅŸahsÄ±n yargÄ±lanmasÄ± 13 Ocak tarihinde yapÄ±lacak

4 aylÄ±k hamile Ebru Tireli evinin önünde spor yaparken Davut K. tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ±ya uÄŸramÄ±ÅŸ ve ülke gündeminde yer alan olay sonrasÄ± saldÄ±rgan Davut K. tutuklanÄ±rken, saldÄ±rgan ÅŸahsÄ±n daha önce de bir kadÄ±na tacizde bulunduÄŸu tespit edilmiÅŸti.

Konuyla ilgili kamu davasÄ± açÄ±lÄ±rken Turgutlu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± olayla ilgili iddianamesini de hazÄ±rladÄ±. Ä°ddianame Turgutlu 4. Asliye Ceza HakimliÄŸi tarafÄ±ndan kabul edilirken ilk duruÅŸmanÄ±n 13 Ocak 2017 tarihinde görüleceÄŸi öÄŸrenildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

elektrik kesintisi

Ä°stanbul'un hangi ilÃ§elerinde 7 Ocak Cumartesi gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

Ä°stanbul'un Avrupa YakasÄ±nda bulunan bazÄ± ilÃ§elerinde 7 Ocak Cumartesi gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

reina saldÄ±rganÄ±

Reina'yÄ± kana bulayan saldÄ±rgan o ilde daire kiralamÄ±ÅŸ

Reina'da 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen terÃ¶ristin Konya'da iki farklÄ± stÃ¼dyo dairede kaldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼

ÅŸanlÄ±urfa haberleri

ÅžanlÄ±urfa'da facia son anda engellendi

ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n AkÃ§akale ilÃ§esinde bir menfezde 3 piknik tÃ¼pÃ¼ne yerleÅŸtirilmiÅŸ patlayÄ±cÄ± bulundu