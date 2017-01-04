SaldÄ±rgan olay Ã¶ncesi bu markete gitmiÅŸ

Ä°stanbul OrtakÃ¶y'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen saldÄ±rgan kanlÄ± saldÄ±rÄ± Ã¶ncesinde markete girmiÅŸ

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Ä°stanbul Ortaköy'deki gece kulübünde hain saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiren teröristin saldÄ±rÄ±dan 10 saat önce BaÅŸakÅŸehir'de bir markete geldiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. SaldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiren zanlÄ±nÄ±n her gün alÄ±ÅŸveriÅŸ için gittikleri markete geldiÄŸini öÄŸrenen ilçe sakinleri, tedirgin olduklarÄ±nÄ± söyledi.

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Ortaköy'de gece kulübünde 39 kiÅŸinin ölümüne neden olan zanlÄ±nÄ±n, saldÄ±rÄ±dan 10 saat önce BaÅŸakÅŸehir'de bir markete geldiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. SaldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiren zanlÄ±nÄ±n her gün alÄ±ÅŸveriÅŸ için gittikleri markete geldiÄŸini öÄŸrenen ilçe sakinleri, tedirgin olduklarÄ±nÄ± söyledi.

"ÇOK TEDÄ°RGÄ°N OLDUM"

Çok tedirgin olduÄŸunu belirten Özlem Yüksektepe, "Bu tarz meselelerde BaÅŸakÅŸehir'in KayaÅŸehir'in adÄ±nÄ±n geçmesi bile bizi ürkütüyor. Sonuçta çocuklarÄ±mÄ±z var. Okula gidiyorlar, geliyorlar. Güvende hissetmiyoruz. UmarÄ±m gerekli tedbirler alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Devletimize güveniyoruz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"HEMEN DÄ°BÄ°MÄ°ZDE OLMASI GERÇEKTEN ÇOK KÖTÜ"

Ortaköy saldÄ±rganÄ±nÄ±n, saldÄ±rÄ±dan önce alÄ±ÅŸveriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± markete geldiÄŸini öÄŸrenen Öykü Orhan ise çok ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "AslÄ±nda beklenecek bir ÅŸey. Çünkü bu civarlarda olduÄŸu söyleniyor. Gerçekten Ortaköy'deki Reina'daki saldÄ±rÄ± için çok üzüldük hepimiz. Yani buradan çÄ±kmasÄ± ayrÄ±ca ÅŸaÅŸÄ±rttÄ± çünkü hemen dibimizde olmasÄ± gerçekten kötü. UmarÄ±m en kÄ±sa sürede yakalanÄ±r" diye konuÅŸtu.