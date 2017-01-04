Ãœniversiteyi bÄ±raktÄ± kendini hayvanlara adadÄ±

Antalya'da Turizm FakÃ¼ltesi'nde okurken okulunu bÄ±rakÄ±p memleketi KÄ±rklareli'nin Babaeski ilÃ§esine geri dÃ¶nen GÃ¶kÃ§er Korkmaz, annesiyle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evinde, yaralÄ± ve hasta 50 kÃ¶peÄŸe bakÄ±yor

Gökçer Korkmaz, motosikletiyle yaklaÅŸÄ±k 15 kilometre uzaklÄ±ktaki ilçenin çöplüÄŸüne gidiyor. Korkmaz, çöplükte yaklaÅŸÄ±k 500 köpek ile tek tek ilgilenirken, yanÄ±nda getirdiÄŸi mamayÄ± köpeklere paylaÅŸtÄ±rÄ±yor. HayvanlarÄ±n sorunlarÄ±yla ilgilenen Korkmaz'a, Türkiye'nin birçok bölgesinden destek geliyor.

'OKUL MESLEK SAHÄ°BÄ° ROBOTLAR OLMAMIZI Ä°STÄ°YOR'

Okul hayatÄ±nÄ± hayal ettiÄŸi gibi olmadÄ±ÄŸÄ± için bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Gökçer Korkmaz, "Okul, her ÅŸeyden önce bir çocuÄŸun iyi kalpli bir insan olarak yetiÅŸmesini hedeflemeliydi. Oysa okullar savaÅŸlarÄ± öÄŸretiyor, ama savaÅŸÄ±n neden kötü bir ÅŸey olduÄŸu hakkÄ±nda herhangi bir ÅŸey öÄŸretmiyor. DoÄŸa hakkÄ±nda tüm ÅŸeyleri öÄŸretiyor ama gerçekten doÄŸayÄ± neden sevmemiz gerektiÄŸini, onu neden korumamÄ±z gerektiÄŸi anlatmÄ±yor. Bütün hayvanlar öÄŸretiliyor ama hayvanlarÄ± sevmemiz gerektiÄŸi, onlara yardÄ±m etmemiz gerektiÄŸi anlatÄ±lmÄ±yor, öÄŸretilmiyor. Bizleri iyi kalpli bir insan yapacak ilgili konular derslerde iÅŸlenmiyor. Okullar ezber bilgilerle doldurulmuÅŸ, bir nevi meslek sahibi robotlar olmamÄ±zÄ± istiyor. Ä°yi kalpli insanlar, iyi kalpli çocuklar olmamÄ±zÄ± o kadar da umursamÄ±yorlardÄ±" diye konuÅŸtu.

MAMALARI BABAESKÄ°'DE TESLÄ°M ETTÄ°

Gökçer Korkmaz'Ä±n yarÄ±da bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± AÜ'nün öÄŸrencileri de arkadaÅŸlarÄ±na destek olmak için kampanya baÅŸlattÄ±. Ä°letiÅŸim Fakültesi Gazetecilik Bölümü son sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi Görkem BarÄ±ndÄ±k öncülüÄŸünde öÄŸrenciler, 'Gökçer Korkmaz Hayvanseverler KumbarasÄ±' kampanyasÄ±yla para topladÄ±. Görkem BarÄ±ndÄ±k, kampanya ile topladÄ±ÄŸÄ± parayla bir internet sitesinde mama ve hayvanlar için ilaç sipariÅŸi verdi. MamalarÄ± ve ilaçlarÄ± Gökçer Korkmaz'Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ilçeye yönlendiren BarÄ±ndÄ±k, sipariÅŸlerinin Korkmaz'a ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gün Babaeski ilçesine gitti. TopladÄ±ÄŸÄ± paranÄ±n makbuzlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra sipariÅŸ ettiÄŸi mama ve ilaçlarÄ±n makbuzunu sosyal medyada paylaÅŸan BarÄ±ndÄ±k, bu yöntemle insanlarÄ±n kafasÄ±nda soru iÅŸareti kalmamasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.