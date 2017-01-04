CHP'li baÅŸkanlar Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenleri andÄ±

Ä°stanbul'un CHP'li ilÃ§e belediye baÅŸkanlarÄ± 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi saldÄ±rÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi Reina'ya gelerek hayatÄ±nÄ± kaybedenleri andÄ±

Ä°stanbul'un CHP'li ilçe belediye baÅŸkanlarÄ±, CHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Cemal Canpolat ile birlikte terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi Reina'nÄ±n önüne gelerek, hayatÄ±nÄ± kaybedenleri andÄ±. Canpolat, "Ülkemizi son dönemde hÄ±zla bir terör merkezi halinde dönüÅŸtürmeye çalÄ±ÅŸanlara inat hem birliÄŸimizi hem bütünlüÄŸümüzü koruyacaÄŸÄ±z" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Cemal Canpolat öncülüÄŸünde Ä°stanbul'un CHP'li ilçe belediye baÅŸkanlarÄ± Reina önüne gelerek hain saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedenleri andÄ±. Anma törenine Büyükçekmece Belediye BaÅŸkanÄ± Dr. Hasan Akgün, Maltepe Belediye BaÅŸkanÄ± Ali KÄ±lÄ±ç, BeÅŸiktaÅŸ Belediye BaÅŸkanÄ± Murat Hazinedar, Beylikdüzü Belediye BaÅŸkanÄ± Ekrem Ä°mamoÄŸlu, AtaÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Battal Ä°lgezdi, KadÄ±köy Belediye BaÅŸkanÄ± Aykurt NuhoÄŸlu, Kartal Belediye BaÅŸkanÄ± Op. Dr. AltÄ±nok Öz katÄ±ldÄ±. Cemal Canpolat ve beraberindeki belediye baÅŸkanlarÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi mekanÄ±n önüne gelerek hayatÄ±nÄ± kaybedenler için çelenk bÄ±raktÄ±.

Üzgün olduÄŸunu belirten CHP Ä°l BaÅŸkanÄ± Cemal Canpolat yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "14 belediye baÅŸkanÄ±mÄ±zla birlikte burada kaybettiÄŸimiz yurttaÅŸlarÄ±mÄ±z ve koruyamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yabancÄ± dostlarÄ±mÄ±za Allah'tan rahmet dilemek için buraya geldik. Ülkemizi son dönemde hÄ±zla bir terör merkezi haline dönüÅŸtürmeye çalÄ±ÅŸanlara inat hem birliÄŸimizi hem bütünlüÄŸümüzü koruyacaÄŸÄ±z. UluslararasÄ± sermayenin ülkemize diz çöktürmek istediÄŸi bir dönemde Cumhuriyet Halk Partisi olarak KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±'nda verdiÄŸimiz baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k mücadelesine bir kez daha ihtiyaç duyduÄŸumuz bir dönem yaÅŸÄ±yoruz. Bugün ne kadar ihtiyaç vardÄ±r Mustafa Kemal Atatürk'e, laiklik söylemlerine. Ä°nanç, düÅŸünce özgürlüÄŸüne, bütün inançlara eÅŸit mesafede yaklaÅŸan, kimsenin yaÅŸam tarzÄ±na kimsenin karÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ± bir ülkenin özlemi içerisindeyiz" dedi.

YabancÄ± ülkelerden gelen turistlerin de saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini hatÄ±rlatan Canpolat, "OnlarÄ± da burada koruyamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için ülkemiz adÄ±na özür diliyorum" diye konuÅŸtu.

CHP'nin teröre karÅŸÄ± her zaman mücadele edeceÄŸini ifade eden Canpolat, CHP'nin yüzünün her zaman batÄ± medeniyetine baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.