Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 04/01/2017 13:52

SuikastÃ§Ä± polisin cenazesiyle ilgili flaÅŸ geliÅŸme

MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Karlov'u silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu Ã¶ldÃ¼ren saldÄ±rgan MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n cenazesinin ailesi tarafÄ±ndan teslim alÄ±nmasÄ± iÃ§in verilen sÃ¼re bugÃ¼n sona eriyor

Çankaya Belediyesi ÇaÄŸdaÅŸ Sanatlar Merkezinde 19 AralÄ±k Pazartesi akÅŸamÄ± Büyükelçi Karlov'a silahlÄ± saldÄ±rÄ± gerçekleÅŸtiren ve düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen polis memuru AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n Keçiören'deki Adli TÄ±p Kurumunda yapÄ±lan otopsi iÅŸlemleri 21 AralÄ±k'ta tamamlandÄ±.

AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n cenazesi, otopsi iÅŸlemlerinin tamamlandÄ±ÄŸÄ± tarihten bugüne kadar ailesi tarafÄ±ndan teslim alÄ±nmadÄ±.

Adli TÄ±p Kurumu Kanunu Uygulama YönetmeliÄŸi hükmü gereÄŸince cenazenin teslim alÄ±nmasÄ± için tanÄ±nan 15 günlük süre bugün sona eriyor.

AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n cenazesi, teslim alÄ±nmamasÄ± durumunda kimsesizler mezarlÄ±ÄŸÄ±na defnedilmek üzere belediye ekiplerine teslim edilecek.

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