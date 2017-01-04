BeÅŸiktaÅŸ'taki saldÄ±rÄ±da Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± yÃ¼kseldi

Vodefone Arena StadÄ± yakÄ±nlarÄ±nda meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralanan polis memuru Muammer NacakoÄŸlu, tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede ÅŸehit oldu

BeÅŸiktaÅŸ-Bursaspor maçÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Vodafone Arena yakÄ±nÄ±nda 10 AralÄ±k günü, çevik kuvvet polislerini hedef alan iki ayrÄ± bombalÄ± saldÄ±rÄ± medyana geldi. SaldÄ±rÄ±da 44 kiÅŸi ÅŸehit oldu. 20 AralÄ±k günü BaÄŸcÄ±lar EÄŸitim AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde yoÄŸun bakÄ±mda olan polis memuru Ufuk Bozgeyik ÅŸehit olmuÅŸ ve ÅŸehit sayÄ±sÄ± 45'e yükselmiÅŸti.AynÄ± saldÄ±rÄ±da yaralandÄ±ktan sonra Bezm-i Alem EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi yoÄŸun bakÄ±mda tedavi altÄ±na alÄ±nan Çevik Kuvvet Åžube MüdürlüÄŸü'nde görevli Muammer NacakoÄŸlu(23), bugün ÅŸehit oldu. NacakoÄŸlu'nun cenazesinin memleketi Yozgat'a gönderileceÄŸi öÄŸrenildi.Böylece çifte saldÄ±rÄ±da ÅŸehit olanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 46'ya yükseldi.