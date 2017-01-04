14 askerin ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ saldÄ±rÄ±yla ilgili flaÅŸ geliÅŸme

Kayseri'de 14 askerin ÅŸehit olduÄŸu saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 4 kiÅŸi daha gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Kayseri'de 14 askerin ÅŸehit düÅŸtüÄŸü terör saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda biri kadÄ±n 4 kiÅŸi, Adana'da gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Adana Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, Kayseri'de çarÅŸÄ± iznine çÄ±kan askerlerin bulunduÄŸu halk otobüsüne bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸmada, saldÄ±rÄ±da kullanÄ±lan araca bombanÄ±n, Adana'nÄ±n Ä°mamoÄŸlu ilçesinde yüklendiÄŸini tespit etti. Bu kapsamda ÅŸüphelileri tespit etmeye yönelik çalÄ±ÅŸmalar yürüten ekipler, Adana'nÄ±n merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde operasyon düzenledi.Operasyonda kimlikleri belirlenen Elzem Åž, Ümit K, Kenan Ç. ve Ekrem U. gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Åžüphelilerin, bomba yerleÅŸtirdikleri aracÄ± Ä°mamoÄŸlu ilçesinde buluÅŸtuklarÄ± teröriste teslim ettiÄŸi, Adana-Kayseri ile saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan otobüsün kent içi güzergahÄ±nda keÅŸif ve kroki çalÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± öne sürüldü.

SaldÄ±rÄ±yÄ± düzenleyen teröristin de DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilçesi kÄ±rsalÄ±ndan geldiÄŸi öÄŸrenildi.

ZanlÄ±lar, Adana Adli TÄ±p Birimindeki saÄŸlÄ±k kontrolünün ardÄ±ndan Kayseri'ye gönderildi.

GözaltÄ± sayÄ±sÄ± 27'ye yükseldi

Böylece gözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 27'ye yükseldi.GözaltÄ±na alÄ±nan diÄŸer 23 kiÅŸinin emniyetteki iÅŸlemleri devam ediyor.Güvenlik kaynaklarÄ±, derinleÅŸtirilen soruÅŸturma kapsamÄ±nda gözaltÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n artabileceÄŸini belirtiyor.Kayseri'de, 17 AralÄ±k 2016'da bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda 14 asker ÅŸehit olmuÅŸ, 55 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸ; halk otobüsünün ÅŸoförü H.E, saldÄ±rÄ±da infilak ettirilen araçta parmak izi bulunduÄŸu gerekçesiyle DiyarbakÄ±r'da yakalanan K.Ç. ve ÅžanlÄ±urfa'da yakalanan araç sahibi M.Y'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 23 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.