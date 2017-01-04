Ä°zmir'de arama yapÄ±lan evden Ã§Ä±kanlar ÅŸok etti

Ä°zmir'de OrtakÃ¶y'deki katliamÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen operasyon kapsamÄ±nda Ã§ok sayÄ±da silah ele geÃ§irildi

Ä°zmir Emniyet MüdürlüÄŸü Ä°stihbarat Åžube MüdürlüÄŸünce DEAÅž terör örgütüne yönelik sürdürülen istihbari çalÄ±ÅŸmalar çerçevesinde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen operasyonda Konya ilinden Ä°zmir’e geldikleri tespit edilen ve çatÄ±ÅŸma bölgeleri ile irtibatlÄ± YabancÄ± Terörist SavaÅŸçÄ± olduklarÄ± tespit edilen Orta Asya ve Kuzey Afrika ülkelerinden geldikleri anlaÅŸÄ±lan ÅŸüpheliler gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Bornova ve Buca ilçelerinde bulunan 3 adrese yönelik olarak Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ve Özel Harekat Åžube MüdürlüÄŸü ekiplerince Konya ili ile irtibatlÄ± gerçekleÅŸtirilen operasyonda 11 kadÄ±n, 9 erkek ve beraberinde 20 çocukla birlikte yakalandÄ±.

YabancÄ± Terörist SavaÅŸçÄ± olduklarÄ± deÄŸerlendirilen ÅŸüphelilerin kalmÄ±ÅŸ olduklarÄ± adreslerde;41 adet çoÄŸunluÄŸunun sahte olduÄŸu deÄŸerlendirilen farklÄ± ülkelere ait pasaportlar,12 adet cep telefonu,1 adet tablet, 2 adet çatÄ±ÅŸma bölgelerinde kullanÄ±lan palaska,2 adet kütüklük,1 adet bel aparatÄ±,1 adet GPS cihazÄ±,1 adet keskin niÅŸancÄ± tüfeÄŸi dürbünü,1 adet gece görüÅŸü dürbünü,1 adet operasyonel fener,15 adet yabancÄ±lara mahsus sahte geçici kimlik belgesi ele geçirildiÄŸi öÄŸrenildi.

Yakalanan yabancÄ± uyruklu ÅŸüphelilerin Konya’dan Ä°zmir’e geldikleri, dikkat çekmemek için aileleri ile birlikte ev kiraladÄ±klarÄ± ve normal yaÅŸam sürdükleri tespit edildiÄŸi açÄ±klanÄ±rken, Reina saldÄ±rganÄ± ile baÄŸlantÄ±larÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.