Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 04/01/2017 20:00

Reina saldÄ±rganÄ±na benzeyen adam dayak yedi

Reina saldÄ±rÄ±

Ä°stanbul'da bugÃ¼n yaÅŸanan olayda Reina saldÄ±rganÄ±na benzer olan kiÅŸi vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan dÃ¶vÃ¼ldÃ¼

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Ortaköy'de bulunan Reina'ya saldÄ±ran terörist 39 kiÅŸiyi katletti, 65 kiÅŸiyi yaraladÄ±. Terörist her yerde aranÄ±yor. Bugün ise sosyal medyada teröristin Pendik'te vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan yakalandÄ±ÄŸÄ±na dair bir video paylaÅŸÄ±ldÄ±. Görüntüde bir kiÅŸinin dövüldüÄŸü görülüyor. Ancak ÅŸahsÄ±n terörist olmadÄ±ÄŸÄ±, emniyetteki sorgusunun ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.Sosyal medyada "Reina saldÄ±rganÄ± yakalandÄ±" diye paylaÅŸÄ±lan görüntülerde teröriste benzetilen bir kiÅŸinin, vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan dövüldüÄŸü görülüyor.

"Reina'ya saldÄ±ran adam bu" sözlerinin duyulduÄŸu görüntülerde, kalabalÄ±k bir grup terörist olduÄŸu iddia edilen kiÅŸiye sokak ortasÄ±nda vuruyor.Ä°stanbul Pendik'te yaÅŸanan olay sonrasÄ± gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddia edilen kiÅŸinin emniyetteki sorgusundan sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

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