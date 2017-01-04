ÅžanlÄ±urfa'da facia son anda engellendi

ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n AkÃ§akale ilÃ§esinde bir menfezde 3 piknik tÃ¼pÃ¼ne yerleÅŸtirilmiÅŸ patlayÄ±cÄ± bulundu
AlÄ±nan bilgiye göre, Ä°lçe Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, istihbarat çalÄ±ÅŸmasÄ± sonucu, Akçakale-CeylanpÄ±nar karayolu Gülveren Mahallesi'ndeki bir menfeze patlayÄ±cÄ± yerleÅŸtirildiÄŸi bilgisine ulaÅŸtÄ±.Bölgeye gelen ekipler, yaptÄ±klarÄ± incelemede menfezde 3 piknik tüpüne yerleÅŸtirilmiÅŸ C4 tipi patlayÄ±cÄ± buldu.Karayolunu ulaÅŸÄ±ma kapatan ekipler, patlayÄ±cÄ±yÄ± etkisiz hale getirdi. Olay yerinde yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan karayolu ulaÅŸÄ±ma açÄ±ldÄ±.