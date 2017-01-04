Reina'yÄ± kana bulayan saldÄ±rgan o ilde daire kiralamÄ±ÅŸ

Reina'da 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen terÃ¶ristin Konya'da iki farklÄ± stÃ¼dyo dairede kaldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Edinilen bilgiye göre, terörist, ilk olarak Selçuklu ilçesinde bir emlakçÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± bulduÄŸu apartta 1 gün kaldÄ±ktan sonra kiralamaktan vazgeçti. Daha sonra yine aynÄ± bölgede baÅŸka bir aparta bakan zanlÄ±, iddiaya göre, yine emlakçÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile daha uzun süre kaldÄ±ÄŸÄ± ikinci stüdyo daireyi bin 100 liraya tuttu. Teröristin kaldÄ±ÄŸÄ± iddia edilen stüdyo dairelerin bulunduÄŸu site sakinleri kameralara konuÅŸmazken, polisin eve operasyon düzenlediÄŸi ve inceleme yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürdüler. ZanlÄ±nÄ±n, apartmanda kaldÄ±ÄŸÄ± öne sürülen dairenin kapÄ±sÄ±ndaki inceleme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair izler de dikkat çekti. Site sakinlerinden bir kiÅŸi, saldÄ±rganla birkaç kez kapÄ±da karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±, hiç konuÅŸmadÄ±klarÄ±nÄ± belirtirken; baÅŸka bir site sakini de, teröristin yanÄ±nda bulunan kadÄ±n ile iki çocuÄŸun olaydan önce gece saatlerinde yanÄ±nda iki çocukla apartmandan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördüÄŸünü iddia etti.