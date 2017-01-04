Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 04/01/2017 20:19

Reina'yÄ± kana bulayan saldÄ±rgan o ilde daire kiralamÄ±ÅŸ

reina saldÄ±rganÄ±

Reina'da 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen terÃ¶ristin Konya'da iki farklÄ± stÃ¼dyo dairede kaldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Edinilen bilgiye göre, terörist, ilk olarak Selçuklu ilçesinde bir emlakçÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± bulduÄŸu apartta 1 gün kaldÄ±ktan sonra kiralamaktan vazgeçti. Daha sonra yine aynÄ± bölgede baÅŸka bir aparta bakan zanlÄ±, iddiaya göre, yine emlakçÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile daha uzun süre kaldÄ±ÄŸÄ± ikinci stüdyo daireyi bin 100 liraya tuttu. Teröristin kaldÄ±ÄŸÄ± iddia edilen stüdyo dairelerin bulunduÄŸu site sakinleri kameralara konuÅŸmazken, polisin eve operasyon düzenlediÄŸi ve inceleme yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürdüler. ZanlÄ±nÄ±n, apartmanda kaldÄ±ÄŸÄ± öne sürülen dairenin kapÄ±sÄ±ndaki inceleme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair izler de dikkat çekti. Site sakinlerinden bir kiÅŸi, saldÄ±rganla birkaç kez kapÄ±da karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±, hiç konuÅŸmadÄ±klarÄ±nÄ± belirtirken; baÅŸka bir site sakini de, teröristin yanÄ±nda bulunan kadÄ±n ile iki çocuÄŸun olaydan önce gece saatlerinde yanÄ±nda iki çocukla apartmandan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördüÄŸünü iddia etti.

 
Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

elektrik kesintisi

Ä°stanbul'un hangi ilÃ§elerinde 7 Ocak Cumartesi gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

Ä°stanbul'un Avrupa YakasÄ±nda bulunan bazÄ± ilÃ§elerinde 7 Ocak Cumartesi gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

ÅŸanlÄ±urfa haberleri

ÅžanlÄ±urfa'da facia son anda engellendi

ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n AkÃ§akale ilÃ§esinde bir menfezde 3 piknik tÃ¼pÃ¼ne yerleÅŸtirilmiÅŸ patlayÄ±cÄ± bulundu

Reina saldÄ±rÄ±

Reina saldÄ±rganÄ±na benzeyen adam dayak yedi

Ä°stanbul'da bugÃ¼n yaÅŸanan olayda Reina saldÄ±rganÄ±na benzer olan kiÅŸi vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan dÃ¶vÃ¼ldÃ¼