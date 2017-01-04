Ä°stanbul'un hangi ilÃ§elerinde 7 Ocak Cumartesi gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

Ä°stanbul'un Avrupa YakasÄ±nda bulunan bazÄ± ilÃ§elerinde 7 Ocak Cumartesi gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

SarÄ±yer'de Ä°stinye, Yeniköy, Tarabya, Kireçburnu, Ferahevler mahalleri ve civarÄ± 00.01-09.00 saatleri arasÄ±nda elektrik alamayacak. SarÄ±yer'de ayrÄ±ca Zekeriköy Mahallesi Kilyos Caddesi ve civarÄ±nda 09.00-16.00 saatleri arasÄ±nda elektrik kesintisi yapÄ±lacak.

Çatalca'da, Kaleiçi Mahallesi Gökçeli, Vezir, FerhatpaÅŸa caddeleri ve Han Sokak ve civarÄ±na 08.00-16.00 saatleri arasÄ±nda elektrik olmayacak.

Bahçelievler'de, Yenibosna Merkez Mahallesi DeÄŸirmenbahçe, Prof. Dr. M. Nevzat Pisak, ÇÄ±nar, Siteler, Sanayi, YÄ±ldÄ±rÄ±m BeyazÄ±t, Atatürk caddeleri ile Remzi Özkaya, Oruç Reis, Arif AÄŸa, Kavak, Ihlamur 3, Bloklar, Boyner, Gündüz, Okul 2, BarÄ±ÅŸ, Öksüz, ÇavuÅŸ, Kahraman, KöyaltÄ±, Karakol, Erdal, Erciyes 1, Ata 1, Elif, PaktaÅŸ, Nigar, Kaya 1, KayalÄ±k, Huzur sokaklarÄ±nda ve ÇobançeÅŸme Mahallesi ElmalÄ±, Serik, Manavgat, Tepecik,, Yaprak 1, KÄ±mÄ±z, Okul, Genç Osman 1, Altay, Selvi, AÅŸiyan 1 sokaklarÄ± ve Mithat PaÅŸa, DumlupÄ±nar caddeleri ve civarÄ±nda 08.00-19.30 saatleri arasÄ±nda elektrik kesintisi yapÄ±lacak.

Küçükçekmece'de, Kartaltepe Mahallesi ÇobançeÅŸme FidanlÄ±k Sokak ve civarÄ± 08.00-19.30 saatleri arasÄ±nda elektrik alamayacak.

Esenyurt'ta, Yunus Emre Mahallesi 393., 392., 381., 395., 440., 448. sokaklar ve MandÄ±ra Caddesi ile AvcÄ±lar'da ise YeÅŸilkent Mahallesi, G-19., G-20., G-21., G-22., G-23. sokaklarÄ± ve civarÄ±na 08.00-20.00 saatleri arasÄ±nda elektrik verilmeyecek.

BayrampaÅŸa'da, 09.00-16.00 saatleri arasÄ±nda AltÄ±ntepsi Mahallesi Uygur Caddesi ve civarÄ±nda, YenidoÄŸan Mahallesi Abdi Ä°pekçi, Rami KÄ±ÅŸla caddeleri ile KarakaÅŸ, Caner sokaklarÄ± ve civarÄ±nda ise 13.00-16.00 saatleri arasÄ±nda kesinti yapÄ±lacak.

Beylikdüzü'nde, Adnan Kahveci Mahallesi Kafkas, PaÅŸabahçe caddeleri ve civarÄ± 09.00-14.00, OSB Mahallesi 2., 4., Ali Çebi caddeleri ve civarÄ± 13.00-19.00 saatleri arasÄ±nda elektrik alamayacak.

Zeytinburnu'nda, KazlÄ±çeÅŸme Mahallesi Kennedy Caddesi ve civarÄ±nda 11.00-15.00 saatleri arasÄ±nda elektrik kesintisi uygulanacak.