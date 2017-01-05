Ä°zmir merkezli 5 ilde FETÃ–'den 4 kiÅŸi tutuklandÄ±

Ä°zmir merkez olmak Ã¼zere 5 ilde FETÃ–^ye yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda 4 kiÅŸi tutuklandÄ±

Ä°zmir merkezli 5 ilde FetullahçÄ± Terör Örgütü/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltÄ±na alÄ±nan 32 kiÅŸiden 4'ü tutuklandÄ±.ÖdemiÅŸ Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca FETÖ/PDY'ye iliÅŸkin sürdürülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, 26 AralÄ±k'ta Ä°zmir'in yanÄ± sÄ±ra Ankara, Denizli, Manisa ve ÅžanlÄ±urfa illerinde yapÄ±lan operasyonda gözaltÄ±na alÄ±nan 32 kiÅŸi emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.

"GölbaÅŸÄ±-8" adÄ±yla gerçekleÅŸtirilen operasyonda, "Himmet toplamak, örgüte finansal destek saÄŸlamak, terör örgütü yöneticisi ve üyesi olmak, örgüt adÄ±na faaliyete bulunmak ve örgüte eleman temin etmek" suçlamasÄ±yla haklarÄ±nda yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±lan ÅŸüphelilerden 15'i savcÄ±lÄ±k sorgulamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 17 ÅŸüpheliden 4'ü tutuklanÄ±rken, 13'ü adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest kaldÄ±.Operasyon kapsamÄ±nda 6 kiÅŸinin aranmasÄ±na devam ediliyor.