O gece Reina'ya denetime giden maliyeciler faciadan bakÄ±n nasÄ±l kurtulmuÅŸ

31 AralÄ±k Cumartesi gecesi Reina'ya vergi denetimi yapmak Ã¼zere giden 3 maliyeci katilin kurÅŸunlarÄ±ndan kaÃ§Ä±p kendilerini muhasebe odasÄ±na kilitledi ardÄ±ndan camdan atlayarak uzaklaÅŸtÄ±

Habertürk gazetesinin haberine göre, Ä°stanbul Vergi Dairesi’ne baÄŸlÄ± çalÄ±ÅŸan 3 müfettiÅŸ, yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Ortaköy’de bulunan gece kulübü Reina’ya gitti.SaldÄ±rÄ±nÄ±n olduÄŸu saate yakÄ±n bir zaman diliminde kulüpte olan vergi müfettiÅŸleri bir süre kasada ve masalarda oturup gözlem yapmaya baÅŸladÄ±lar.

Gözlemin yeterli olmasÄ± ve saatin de ilerlemesi sonucu müfettiÅŸler muhasebe odasÄ±na geçtiler. Maliyecileri asÄ±l olarak kurtaran da bu oldu.Bir süre muhasebe odasÄ±nda kayÄ±tlarÄ± inceleyen müfettiÅŸler, silah sesleri duymaya baÅŸladÄ±. Silah seslerinin yaklaÅŸmasÄ± ve sona ermemesi üzerine endiÅŸelenen müfettiÅŸler önce kapÄ±yÄ± kilitledi. Bir süre beklediler. Ancak korkunç silah sesleri ve çÄ±ÄŸlÄ±klardan ciddi bir saldÄ±rÄ± olduÄŸunu anlayan maliyeciler bu kez camlarÄ± kÄ±rarak pencereden atladÄ± ve canlarÄ±nÄ± böylece kurtardÄ±lar.