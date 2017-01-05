Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 05/01/2017 07:08

Yeni yÄ±lÄ±n ilk gecesinden kan donduran haber

yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi

Ä°stanbulâ€™da 21 yaÅŸÄ±ndaki G.K. sosyal medyada tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir genÃ§ ile yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi eÄŸlenmeye gidince felaketi yaÅŸadÄ±

Ä°stanbul’da yaÅŸayan 21 yaÅŸÄ±ndaki G.K. adlÄ± genç kÄ±z, geçtiÄŸimiz günlerde cep telefonunda bulunan ve yer bildiriminde kullanÄ±lan Swarm adlÄ± uygulama üzerinden bir gece kulübünde Umut N. adlÄ± kiÅŸiyle tanÄ±ÅŸtÄ±. Ä°kili bir süre görüÅŸtü ve yÄ±lbaÅŸÄ±nda birlikte eÄŸlenmek üzere sözleÅŸti. 2016’nÄ±n son gecesi Taksim’de buluÅŸan gençlere, Umut N.’nin arkadaÅŸÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m G. de katÄ±ldÄ±. Beylikdüzü’nde bir gece kulübüne gidip eÄŸlenen gençler, otomobille evlerine dönmek üzere mekândan ayrÄ±ldÄ±.

TUTUKLANDILAR

DehÅŸet de bundan sonra baÅŸladÄ±. Ä°ddiaya göre AvcÄ±lar YeÅŸilkent Mahallesi’ndeki boÅŸ araziye geldiklerinde aracÄ± durduran Umut N. ile arkadaÅŸÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m G., genç kÄ±za tecavüz etti. ÇantasÄ±nÄ± aldÄ±klarÄ± kÄ±zÄ± araçtan atan ÅŸüpheliler kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±. Genç kÄ±z polise baÅŸvurup saldÄ±rganlardan ÅŸikâyetçi oldu. Esenyurt AsayiÅŸ Büro AmirliÄŸi ekipleri, ÅŸüphelileri gözaltÄ±na aldÄ±. Genç kÄ±za ait para ya da telefon bulunamazken, G.K.’ya ait 3 fotoÄŸraf ve makyaj malzemeleri bulundu. Mahkemeye sevk edilen zanlÄ±lar, suçlamalarÄ± reddetti ve alkolün etkisiyle olayÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸini öne sürdü. Her iki ÅŸüpheli de tutuklandÄ±. 

Kaynak: Habertürk

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