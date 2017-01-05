Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 05/01/2017 07:11

Ben Halep'ten geliyorum, Ã§antamda bomba var dedi ortalÄ±k karÄ±ÅŸtÄ±

kastamonu

Katamonu'da bir kiÅŸi 'Ben Halep'ten geliyorum, Ã§antamda bomba var' deyince ortalÄ±k karÄ±ÅŸtÄ±

Araç Ä°lçesi'nden Kastamonu'ya yolcu taÅŸÄ±yan midibüsün arka koltuÄŸunda oturan 35 yaÅŸlarÄ±ndaki erkek yolcu, iddiaya göre yanÄ±ndaki yolculara 'Ben Halep'ten geliyorum, çantamda bomba var' dedi.

ÅžAKA YAPMIÅž!

Bir yolcunun durumu anlattÄ±ÄŸÄ± ÅŸoför, yol kenarÄ±na park edip jandarmaya haber verdi. Ä°hbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, yolcuyu gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. DiÄŸer yolcular da ifadeleri alÄ±nmak üzere karakola götürüldü. Ä°fadesinde ÅŸaka yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen ÅŸüphelinin iÅŸlemlerinin devam ettiÄŸi belirtildi.

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