KanlÄ± saldÄ±rÄ±yla ilgili Silivri'de dev operasyon

Reina'da 39 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼ren terÃ¶riste yardÄ±m ve yataklÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len ÅŸahÄ±slar iÃ§in Silivri SelimpaÅŸa'da operasyon dÃ¼zenlendi

Ortaköy’de gece kulübü Reina'ya saldÄ±rÄ± düzenleyen teröristi arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürerken polis, teröriste yardÄ±m ve yataklÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirlediÄŸi kiÅŸilerin bulunduÄŸu bazÄ± adreslere operasyon yaptÄ±.Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, Silivri, SelimpaÅŸa'da bulunan yazlÄ±k bir sitedeki adrese çok sayÄ±da zÄ±rhlÄ± araçla operasyon düzenledi.

TEM ekiplerine Özle Harekat Polislerinin destek verdiÄŸi operasyona jandarma ekipleri de eÅŸlik etti. 112 SaÄŸlÄ±k ekipleri de operasyon bölgesinde hazÄ±r tutuldu.YoÄŸun güvenlik önleminin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± sitedeki adrese düzenlenen operasyonun ardÄ±ndan bazÄ± ÅŸüphelilerin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.Site sakinlerinden edinilen bilgilere göre yaklaÅŸÄ±k 2 ay önce, 35 tane Türkmen ailenin sitede ikamet etmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.