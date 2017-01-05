Meteorolojiden Ã§ok Ã¶nemli uyarÄ± yarÄ±ndan itibaren dikkat

Meteoroloji yarÄ±ndan itibaren Sibirya'dan gelecek soÄŸuk hava dalgasÄ±nÄ±n etkisi altÄ±na girileceÄŸini duyurdu

Meteoroloji, olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle ilgililerle vatandaÅŸlarÄ±n dikkatli ve tedbirli olmalarÄ± gerektiÄŸini kaydederek, yayÄ±mlanacak güncel günlük rapor ve meteorolojik uyarÄ±larÄ±n takip edilmesinin önem arz ettiÄŸini belirtti.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü'nden yapÄ±lan açÄ±klama, ÅŸöyle:

"Ülkemiz halen Yüksek BasÄ±nç Merkezinin etkisi altÄ±nda olup, mevsim normallerinin altÄ±nda seyreden hava sÄ±caklÄ±klarÄ± ile birlikte iç kesimlerde yer yer sis hadisesi etkili olmaktadÄ±r. Bugün akÅŸam saatlerinden itibaren güneybatÄ± kesimlerden baÅŸlayarak, 5 Ocak PerÅŸembe günü doÄŸu kesimler hariç ülke genelinde yaÄŸÄ±ÅŸlar görülmesi bekleniyor. Genellikle yaÄŸmur ve saÄŸanak, iç kesimlerde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde görülmesi beklenen yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Marmara'nÄ±n batÄ±sÄ±, KÄ±yÄ± Ege ile Antalya ve Isparta çevrelerinde kuvvetli olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. RüzgarÄ±n PerÅŸembe günü kuzey, iç ve batÄ± kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde esmesi bekleniyor.

6 Ocak Cuma günü, batÄ± kesimlerde ilk önce kuvvetli lodosla beraber Marmara ve Ege'de yer yer ÅŸiddetli saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak ÅŸeklinde görülecek yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, önce Trakya'da, öÄŸle saatlerinden sonra ve akÅŸam saatlerinde Ä°stanbul ve Marmara genelinde kuvvetli kuzeyli rüzgar ve hÄ±zlÄ± sÄ±caklÄ±k düÅŸüÅŸleri ile yer yer yoÄŸun olmak üzere kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na dönüÅŸeceÄŸi tahmin ediliyor.

7 Ocak Cumartesi günü, kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n iç kesimlere doÄŸru etki alanÄ±nÄ± geniÅŸletmesi; Marmara, Kuzey ve Ä°ç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Ä°ç Anadolu ve BatÄ± Karadeniz'in yer yer yoÄŸun olmak üzere kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçmesi bekleniyor.

8 Ocak Pazar ve 9 Ocak Pazartesi günleri, kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n kuzey, iç ve doÄŸu kesimlerde etkisini devam ettireceÄŸi tahmin ediliyor.

PerÅŸembe günü iç ve batÄ± kesimlerde kuvvetli güneyli rüzgarlarla birlikte artacak hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, Cuma günü kuzeybatÄ± kesimlerden baÅŸlayarak kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla, hafta sonu iç ve batÄ± bölgelerde hissedilir derecede (8 ila 15 derece) azalacaÄŸÄ± bekleniyor."