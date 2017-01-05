FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž askere saldÄ±rdÄ± 2 ÅŸehit

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±â€™nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž'in saldÄ±rÄ±sÄ± sonucunda 2 asker ÅŸehit oldu

Suriye’de sürdürülen FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±’nÄ±n 134’üncü gününde El Bab’a ilerlemeye çalÄ±ÅŸan Özgür Suriye Ordusu güçlerine destek veren Türk askerlerinin bulunduÄŸu bölgeye terör örgütü DEAÅž unsurlarÄ± saldÄ±rdÄ±. SaldÄ±rÄ±da 2 Türk askeri ÅŸehit olurken, 2 asker de yaralandÄ±.

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Türk SilahlÄ± Kuvvetleri’nin FÄ±rat KalkanÄ± harekatÄ±nda terör örgütü DEAÅž’Ä±n saldÄ±rÄ±sÄ±nda aÄŸÄ±r yaralanan ve kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede ÅŸehit olan Jandarma Astsubay ÇavuÅŸ Hüsnü Bilgiç’in acÄ± haberi Malatya’daki ailesine ulaÅŸtÄ±.

AcÄ± haberi alan ÅŸehidin yakÄ±nlarÄ± gözyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu. Bekar olduÄŸu öÄŸrenilen Åžehit Bilgiç’in 5 yÄ±ldÄ±r Türk SilahlÄ± Kuvvetleri’nde görev yaptÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

Åžehit Komando Astsubay ÇavuÅŸ Hüsnü Bilgiç’in sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ± yürek daÄŸladÄ±. Åžehit Bilgiç, dalgalanan Türk BayraÄŸÄ± fotoÄŸrafÄ± ile yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda "Bizde emanete ihanet yoktur. Ancak ve ancak ülkesi, milleti, devleti uÄŸrunda verilecek can vardÄ±r." ifadelerine yer verdi.

Jandarma Astsubay Hüsnü Bilgiç’in cenazesi bugün Malatya’nÄ±n Arapgir Ä°lçesi’nde bulunan HacÄ± Osman AÄŸa camiinde ikindi namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan topraÄŸa verilecek.