DiyarbakÄ±r'Ä±n 10 kÄ±rsal mahallesinde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi

DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinin 10 kÄ±rsal mahallesinde saat 05.00 itibariyle sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±.

DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilçesinde, 10 kÄ±rsal mahallede sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ilan edildiÄŸi bildirildi.Valilikten yapÄ±lan açÄ±klamada, Lice ilçesi kÄ±rsalÄ±nda faaliyet yürüten, aralarÄ±nda üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduÄŸu deÄŸerlendirilen PKK'lÄ± teröristler ve iÅŸbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, bölgede teröristler tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak, depo alanlarÄ± ve uçaksavar mevzilerin tahrip edilmesi ve malzemelerinin ele geçirilmesi amacÄ±yla operasyon düzenleneceÄŸi belirtildi.

SAAT 05.00 Ä°TÄ°BARÄ°YLE SOKAÄžA YASAK BAÅžLADI

AçÄ±klamada, operasyon bölgesinde halkÄ±n can ve mal güvenliÄŸini saÄŸlamak amacÄ±yla ilgili yasa maddeleri gereÄŸince KayacÄ±k, Ortaç, Yalaza, Tepe, ArÄ±klÄ±, Serince, ÇaÄŸdaÅŸ, UçarÄ±, Dibekköy ve YolçatÄ± mahallelerinde bugün saat 05.00'ten geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ilan edildiÄŸi bilgisi verildi.

SÄ°VÄ°LLERÄ°N ZARAR GÖRMEMESÄ° Ä°ÇÄ°N KARAR ALINDI

Yasak kararÄ±nÄ±n, sivillerin zarar görmesini önlemek için alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± vurgulanan açÄ±klamada, buna riayet edilmesinin vatandaÅŸlarÄ±n can ve mal güvenliÄŸi bakÄ±mÄ±ndan önemli olduÄŸu ifade edildi.