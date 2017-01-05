HGS kullanmayan polis memura ÅŸok ceza

Antalya'da yaÅŸayan polis memuru, HGS kullanmadÄ±ÄŸÄ± halde ihlal cezasÄ± alÄ±nca ne yapacaÄŸÄ±nÄ± bilemedi.

Antalya'da ikamet eden emekli polis memuru Mustafa DoÄŸan (58), KarayollarÄ± Elektronik ücret Toplam ÅžefliÄŸinin tebliÄŸ ettiÄŸi hÄ±zlÄ± geçiÅŸ sistemi (HGS) ihlal cezasÄ± ile ÅŸaÅŸkÄ±na döndü. AracÄ± olamadan HGS cezasÄ± yedi.Üzerine tescilli hiçbir araç olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten DoÄŸan, cezanÄ±n ise Ä°stanbul-Ankara otoyolu Sultanbeyli istasyonunda kesildiÄŸini belirterek, "Kaçak geçiÅŸi 34 plakalÄ± bir araç yapmÄ±ÅŸ ancak ceza tebligatÄ± bana yapÄ±ldÄ±" dedi.

'HATA BENÄ°M DEÄžÄ°L'

CezayÄ± iptal etmek için günlerdir uÄŸraÅŸ verdiÄŸini anlatan DoÄŸan, "CezanÄ±n miktarÄ± 30 lira. Ancak bu parayÄ± ödersem baÅŸka cezalarla karÅŸÄ±laÅŸÄ±rÄ±m endiÅŸesi ile KarayollarÄ± ile temasa geçtim. Onlarda bu duruma ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±. Sonra da ceza yazÄ±lan aracÄ±n üzerime tescilli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± trafik ÅŸubeden alacaÄŸÄ±m yazÄ±yla kendilerine bildirmemi istedi. Fakat trafik böyle bir yazÄ± vermiyor" dedi.

'GENEL MÜDÜRLÜK ÇÖZÜM BULSUN'

Günlerdir kamu kurumlarÄ±nda çile çektiÄŸini anlatan DoÄŸan, ÅŸöyle konuÅŸtu: "Ben Antalya'dayÄ±m ceza Ä°stanbul'da kesilmiÅŸ. Üzerime tescilli araç yok. Buna raÄŸmen T.C numaramÄ±n yazÄ±lÄ± olduÄŸu ceza makbuzu evime geliyor. Devletin kurumu da 'Biz hata yaptÄ±k' diyeceÄŸine 'Sen hata olduÄŸunu kanÄ±tla' diyor. Nereye baÅŸvuru yaptÄ±ysam çözüm bulamadÄ±m. KarayollarÄ± Genel MüdürlüÄŸümüzden bu konuda destek istiyorum.