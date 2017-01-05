Kayseri'deki saldÄ±rÄ±yla ilgili gÃ¶zaltÄ± sayÄ±sÄ± artÄ±yor

Kayseri'de 14 askerin ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili 2 kiÅŸi daha gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Kayseri'de geçen ay çarÅŸÄ± iznine çÄ±kan askerleri taÅŸÄ±yan halk otobüsüne yönelik terör saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili soruÅŸturma kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 29'a yükseldi.Kayseri'de konuÅŸlu 1. Komando Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan çarÅŸÄ± iznine çÄ±kan askerlere yönelik bombalÄ± araç saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili soruÅŸturma çerçevesinde olayla baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirilerek yakalanan zanlÄ±larÄ±n emniyetteki iÅŸlemleri sürüyor.

GözaltÄ±na alÄ±nan zanlÄ± sayÄ±sÄ± 29 oldu

SoruÅŸturma kapsamÄ±nda olayla baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirilen 2 kiÅŸi daha yakalandÄ±. Böylece saldÄ±rÄ± sonrasÄ± gözaltÄ±na alÄ±nan zanlÄ± sayÄ±sÄ± 29'a çÄ±ktÄ±.Kayseri Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca haklarÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± çÄ±kartÄ±lan ve Kayseri Emniyet MüdürlüÄŸünün talebiyle dün Adana'da yakalanan biri kadÄ±n 4 zanlÄ± da Kayseri'ye getirildi.

ÅžanlÄ±urfa'dan çalÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilen ve patlayÄ±cÄ± yerleÅŸtirilerek saldÄ±rÄ±da kullanÄ±lan hafif ticari araçla ilgili yapÄ±lan incelemede ise aracÄ±n üzerindeki kontak anahtarÄ±nÄ±n orijinal olduÄŸu tespit edildi.

Mehmet O. adÄ±na düzenlenmiÅŸ sahte kimlik taÅŸÄ±yan teröristin, aracÄ± Adana'nÄ±n Kozan ilçesinde teslim aldÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Teröristin kullandÄ±ÄŸÄ± sahte sürücü belgesi ile aracÄ±n trafik sigortasÄ±nÄ±n da Mehmet O. adÄ±na düzenlendiÄŸi öÄŸrenildi.

PKK içinde "Çektar Botan" kod adÄ±nÄ± kullanan ve KasÄ±m Y. olduÄŸu belirlenen teröristin, kesin kimlik tespiti için yapÄ±lan DNA testiyle ilgili çalÄ±ÅŸmalar ise devam ediyor.

Kayseri'de, 17 AralÄ±k 2016'da bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda 14 asker ÅŸehit olmuÅŸ, 55 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸ; halk otobüsünün ÅŸoförü H.E, saldÄ±rÄ±da infilak ettirilen araçta parmak izi bulunduÄŸu gerekçesiyle DiyarbakÄ±r'da yakalanan K.Ç, ÅžanlÄ±urfa'da yakalanan araç sahibi M.Y, teröristin taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± kimliÄŸin gerçek sahibi Mehmet O. ve teröriste yardÄ±m ve yataklÄ±k yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla Adana'da yakalanan 4 zanlÄ±nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 27 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

SaldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiren teröristin, ÅžanlÄ±urfa'dan çalÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilen ve 71 plakalÄ± ikiz sahte plaka takÄ±lan hafif ticari araç ile Adana üzerinden Kayseri'ye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirlenmiÅŸti.