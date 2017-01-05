Konya'da facia enkaz altÄ±na kalan yaralÄ±lar var

Konya'nÄ±n AkÅŸehir ilÃ§esinde bir pazar yerinin Ã§atÄ±sÄ±nÄ±n Ã§Ã¶kmesi sonucu 4 kiÅŸi yaralandÄ±

PerÅŸembe günleri kurulan ilçe merkezindeki semt pazarÄ±nÄ±n çatÄ±sÄ±, biriken karlar nedeniyle sabah saatlerinde aniden çöktü.BazÄ± esnaf ve alÄ±ÅŸveriÅŸ için pazara gelen vatandaÅŸ, çatÄ±nÄ±n metal parçalarÄ± ile düÅŸen karlarÄ±n altÄ±nda kaldÄ±.Ä°hbar üzerine olay yerine çok sayÄ±da ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.Olay yerine gelen AkÅŸehir KaymakamÄ± YalçÄ±n Sezgin, çalÄ±ÅŸmalarÄ± yerinde takip etti.Kaymakam Sezgin, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, 4 kiÅŸinin enkaz altÄ±ndan kurtarÄ±larak hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.Sezgin, enkaz altÄ±nda bir kiÅŸinin daha bulunduÄŸu yönünde ihbar olduÄŸunu dile getirerek, çalÄ±ÅŸmalarÄ±n sürdüÄŸünü belirtti.

"YaralÄ±larÄ±n hayati tehlikesi bulunmuyor"

AkÅŸehit Belediye BaÅŸkanÄ± Salih Akkaya, AA muhabirine açÄ±klamalarda bulundu.Enkaz altÄ±nda kalanlarÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ± hastanelerde tedavilerinin sürdüÄŸünü belirten Akkaya, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"YaralÄ±larÄ±n vücutlarÄ±nÄ±n çeÅŸitli yerlerinde kÄ±rÄ±klar var. YaralÄ±larÄ±n hayati tehlikesi bulunmuyor. Pazar yerindeki kapalÄ± alanÄ±n dörtte birlik bölümünde yoÄŸun kardan dolayÄ± çökme oldu. Tespitler sonrasÄ± enkaz altÄ±nda kimsenin olmadÄ±ÄŸÄ± düÅŸünülüyor. Ancak her ihtimale karÅŸÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ± aralÄ±ksÄ±z sürdürüyoruz."

YaralÄ±lar olayÄ± anlattÄ±

Çöken çatÄ±nÄ±n altÄ±ndan yaralÄ± kurtulan pazar esnafÄ± Mustafa Özbek (57), tezgahÄ±nÄ± açtÄ±ktan sonra çatÄ±dan ses duyduÄŸunu belirtti.

ÇatÄ±nÄ±n aniden çöktüÄŸüne dikkati çeken Özbek, "ÇatÄ±, kaçmaya fÄ±rsat bulamadan üstüme çöktü. Çökmeye baÅŸlarken çat sesi geldi, birileri bir ÅŸey attÄ± zannettim. Kamyonetim çatÄ±nÄ±n altÄ±nda kaldÄ±. Hayatta kalmamÄ± saÄŸladÄ±, göçüÄŸü engelledi. Allah kurtaracak olduktan sonra bir ÅŸekilde kurtuluyorsun. Demirler ve çatÄ± kamyonetimin üstüne çöktü. Bu ÅŸekilde kurtuldum." ifadelerini kullandÄ±.

Pazarda yufka satan 50 yaÅŸÄ±ndaki AyÅŸe KaradaÅŸ da çatÄ±rdÄ± duyduÄŸunu, sesin nereden geldiÄŸine öÄŸrenmek için çevresinde araÅŸtÄ±rma yaparken, çatÄ±nÄ±n üstüne çöktüÄŸünü dile getirdi.

Bir anda çatÄ± enkazÄ± ve karÄ±n üstüne çöktüÄŸünü kaydeden KaradaÅŸ, "Ne olduÄŸunu anlayamadÄ±m. Çevredekiler kurtardÄ±. Omuzumda kÄ±rÄ±k olduÄŸunu öÄŸrendim. Çok ÅŸükür hayattayÄ±m." dedi.

"Kamyonetim hayatÄ±mÄ± kurtardÄ±"

Görgü tanÄ±ÄŸÄ± esnaf Gökhan Duru, AA muhabirine, çatÄ±nÄ±n üzerinde yoÄŸun kar olduÄŸunu anlattÄ±.

ÇatÄ±nÄ±n bu nedeniyle çöktüÄŸüne dikkati çeken Duru, "ÇatÄ±nÄ±n üzerinde yaklaÅŸÄ±k 60 santimetre kar vardÄ±. TezgahÄ±mÄ±n olduÄŸu yerdeki kamyonetim hayatÄ±mÄ± kurtardÄ±. ÇatÄ± bu kamyonun üzerine çökünce ben metal parçalarÄ±n altÄ±nda kalmaktan kurtuldum." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"Ä°nsanlar kaçÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±"

Esnaf Kadir Åžahbaz da tezgahÄ±nÄ± kurarken sonra yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle çatÄ±dan sesler gelmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Bir süre sonra demirlerin sallanmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Åžahbaz, "ÇatÄ± demirler sallanmaya baÅŸladÄ±ktan sonra aÄŸÄ±r aÄŸÄ±r çökmeye baÅŸladÄ±. O sÄ±rada bulunduÄŸum yeri hemen terk ettim. Ä°nsanlar kaçÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. ÇatÄ±nÄ±n çöktüÄŸünü fark edemeyen esnaf arkadaÅŸlar vardÄ±. Onlar kaçamayÄ±nca çatÄ± üzerlerine çöktü. ÇatÄ±nÄ±n ayakta kalan bölümünde de çökme riski olduÄŸu için çok yaklaÅŸamÄ±yoruz." ifadelerini kullandÄ±.

Hasan AydÄ±n ise olay sÄ±rasÄ±nda aracÄ±ndan mal indirdiÄŸini söyledi.

Bir arkadaÅŸÄ±nÄ±n, çatÄ±nÄ±n çöktüÄŸü yönünde kendisini uyardÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan AydÄ±n, "Kendimi dÄ±ÅŸarÄ±ya attÄ±m. Ondan sonra çatÄ± çöktü. Sonra olay yerinden kaçtÄ±k. AltÄ±nda insanlar vardÄ±." diye konuÅŸtu.

Pazar yeri güvenlik gerekçesiyle kapatÄ±ldÄ±

Bu arada, Binkonut Mahallesi TatlÄ±pÄ±nar Caddesi'ndeki pazar yerinde çatÄ±nÄ±n çökmesi sonucu çadÄ±rlar yÄ±rtÄ±lÄ±rken, biriken karlar esnaf ve vatandaÅŸÄ±n üzerine düÅŸtü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, pazar yeri güvenlik gerekçesiyle kapatÄ±ldÄ±.