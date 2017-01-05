Siirt Belediyesindeki olayda terÃ¶r ÅŸÃ¼phesi araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor

Siirt Belediyesine ruhsatsÄ±z silahla girmeye Ã§alÄ±ÅŸan kadÄ±n yakalanarak ekiplerce gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereÄŸi görevlendirme yapÄ±lan Siirt Belediyesine ruhsatsÄ±z silahla girmeye çalÄ±ÅŸan kadÄ±n gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Siirt Belediyesi binasÄ±nÄ±n giriÅŸinde bir kadÄ±nÄ±n ÅŸüpheli hareketleri üzerine polis, üst aramasÄ± yaptÄ±.
Aramada, üzerinde silah bulunan kadÄ±n gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.YapÄ±lan incelemede silahÄ±n ruhsatsÄ±z olduÄŸu belirlendi. GözaltÄ±na alÄ±nan kadÄ±nÄ±n terör baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n olup olmadÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.