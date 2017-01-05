FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ÅŸehidinin son sÃ¶zÃ¼ yÃ¼rek parÃ§aladÄ±

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž'in saldÄ±rÄ±sÄ± sonucunda ÅŸehit dÃ¼ÅŸen Astsubay KÄ±demli Ã‡avuÅŸ HÃ¼snÃ¼ BilgiÃ§'in Malatya'daki baba ocaÄŸÄ±na ateÅŸ dÃ¼ÅŸtÃ¼

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda ÅŸehit düÅŸen Jandarma Astsubay KÄ±demli ÇavuÅŸ Hüsnü Bilgiç'in Malatya'daki baba ocaÄŸÄ±nda büyük üzüntü yaÅŸanÄ±yor. Åžehit Hüsnü Bilgiç'in annesi oÄŸlunun vurulduÄŸu sÄ±rada onunla telefonla konuÅŸtuÄŸunu, oÄŸlunun ''Anne göÄŸsümden vuruldum.' dediÄŸini söyledi.

Åžehit Bilgiç'in, Arapgir ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'ndeki babaevine Türk bayraklarÄ± asÄ±ldÄ±. Ä°lçedeki dükkanlar ve araçlarÄ±n camlarÄ± da bayraklarla donatÄ±ldÄ±.Helikopterle ilçeye getirilen ÅŸehidin naaÅŸÄ±, ambulansla babaevinin önünden geçirilerek Arapgir Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Anne Hülya Bilgiç, hastane önünde elindeki Türk bayraÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rarak, "Bu VatanÄ± ÅŸerefsizlere vermeyeceÄŸiz. Yavrum vatan uÄŸruna öldü. Onun kanÄ±nÄ±n aktÄ±ÄŸÄ± yere gideceÄŸim. Ben aÄŸlamam.'' dedi.

OÄŸlu vurulduÄŸu sÄ±rada onunla telefonla konuÅŸtuÄŸunu anlatan Bilgiç, oÄŸlunun ''Anne göÄŸsümden vuruldum.' dediÄŸini söyledi. Bilgiç, ''OÄŸlumun düÄŸününe mi geldiÄŸiniz? OÄŸlum, vurulduÄŸu gün izinliydi.'' ifadelerini kullandÄ±.Åžehit Bilgiç'in 2 kÄ±z kardeÅŸi bulunduÄŸu ve bekar olduÄŸu öÄŸrenildi.