Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± Ã¶vdÃ¼ÄŸÃ¼ tespit edilen hesaplar inceleniyor

Reina'da 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 'oh olsun..' ÅŸeklinde 'Ã¶vÃ¼cÃ¼ paylaÅŸÄ±mlar' yapanlar hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Ortaköy'de ünlü gece kulübüne düzenlenen ve 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terör saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± sosyal medyada saldÄ±rÄ±yÄ± öven, "Oh olsun..." ÅŸeklinde paylaÅŸÄ±mlarda bulunan kiÅŸiler hakkÄ±nda "HalkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik veya aÅŸaÄŸÄ±lama" suçundan soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

20'YE YAKIN HESAP Ä°NCELENÄ°YOR

Åžu ana kadar 20'ye yakÄ±n sosyal medya hesabÄ±n incelenmeye alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenilirken, tespit edilen hesap sahipleri hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verileceÄŸi belirtildi.