Reina saldÄ±rganÄ± gÃ¶Ã§menlerin arasÄ±nda aranÄ±yor

OrtakÃ¶y Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± yapan saldÄ±rganla ilgili kaÃ§ak gÃ¶Ã§menler tek tek aranÄ±yor

Edinilen bilgiye göre göçmen kaçakçÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile mücadele eden Sahil Güvenlik, Jandarma ve Emniyet birimlerine saldÄ±rganÄ±n göçmenlerin arasÄ±na karÄ±ÅŸarak kaçma ÅŸüphesine karÅŸÄ± uyarÄ± gönderildi. Kolluk kuvvetlerinin yakaladÄ±ÄŸÄ± tüm kaçak göçmenlerin tek tek kontrol edildiÄŸi, eÅŸkallerine bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

Ä°RTÄ°BATLARI ARAÅžTIRILIYOR

Ä°zmir Emniyeti Terörle Mücadele ve Ä°stihbarat Åžube MüdürlüÄŸü ekiplerinin dün sabaha karÅŸÄ± düzenlediÄŸi operasyonda Ä°stanbul Ortaköy'deki katliamÄ± gerçekleÅŸtiren saldÄ±rganla baÄŸlantÄ± ihtimalleri bulunan 3 ailenin üyesi 20 kiÅŸiyi gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. 20 gözlem altÄ±na alÄ±nan çocukla birlikte 11’i erkek, 9’u kadÄ±n toplam 40 kiÅŸinin Ä°zmir Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü’nde iÅŸlemleri sürerken, kimlik tespitleri tamamlandÄ±.Åžüphelilerin irtibatlarÄ±nÄ±n, nereden nasÄ±l kimin aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile geldiklerinin araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±; araÅŸtÄ±rmanÄ±n tamamlanmasÄ± sonrasÄ±nda ise ifadelerinin alÄ±nmaya baÅŸlanacaÄŸÄ± öÄŸrenildi.