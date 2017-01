Son dakika Ä°zmir'de patlama oldu

İzmir Adliyesi C Kapısı önünde meydana gelen patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

İzmir Adliyesi’nin Bayraklı tarafındaki C girişinin hemen önünde bombalı araç patladı.Patlama nedeniyle çevredeki çok sayıda araçta hasar meydana geldi. Adliye çevresi güvenlik çemberine alınmış durumda.

NTV'den Merih Ak canlı yayında şu bilgileri verdi:

"Yaklaşık beş on dakika önce meydana geldi. Adliyenin C kapısı, bu C kapısı personel ve vatandaşların girdiği kapı. Adliyenin o kısmında kafeler var. O bölgede ciddi bir hasar olduğunu biliyoruz. O araçların olduğu bölgeye, oraya genelde savcıların araçları park ediyor. Hemen yan tarafında PTT'nin bir deposu var, kargoların toplandığı bir bölge var."