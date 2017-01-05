Son dakika Ä°zmir'de patlama oldu

Ä°zmir Adliyesi C KapÄ±sÄ± Ã¶nÃ¼nde meydana gelen patlamanÄ±n ardÄ±ndan olay yerine Ã§ok sayÄ±da ekip sevk edildi

Ä°zmir Adliyesi’nin BayraklÄ± tarafÄ±ndaki C giriÅŸinin hemen önünde bombalÄ± araç patladÄ±.Patlama nedeniyle çevredeki çok sayÄ±da araçta hasar meydana geldi. Adliye çevresi güvenlik çemberine alÄ±nmÄ±ÅŸ durumda.

NTV'den Merih Ak canlÄ± yayÄ±nda ÅŸu bilgileri verdi:

"YaklaÅŸÄ±k beÅŸ on dakika önce meydana geldi. Adliyenin C kapÄ±sÄ±, bu C kapÄ±sÄ± personel ve vatandaÅŸlarÄ±n girdiÄŸi kapÄ±. Adliyenin o kÄ±smÄ±nda kafeler var. O bölgede ciddi bir hasar olduÄŸunu biliyoruz. O araçlarÄ±n olduÄŸu bölgeye, oraya genelde savcÄ±larÄ±n araçlarÄ± park ediyor. Hemen yan tarafÄ±nda PTT'nin bir deposu var, kargolarÄ±n toplandÄ±ÄŸÄ± bir bölge var."