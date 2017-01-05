Ä°zmir Valisi patlamayla ilgili o Ã¶rgÃ¼tÃ¼ iÅŸaret etti

Ä°zmir Valisi Erol AyyÄ±ldÄ±z terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n PKK tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini tahmin ettiklerini sÃ¶yledi

Ä°zmir'deki hain terör saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± Valisi Erol AyyÄ±ldÄ±z açÄ±klamalarda bulundu. Vali AyyÄ±ldÄ±z, "BaÅŸÄ±mÄ±z saÄŸ olsun hepimize geçmiÅŸ olsun. Adliye önünden bir araç geçerken polis memurlarÄ±mÄ±zÄ±n durdurmak istemesi sonucu bir çatÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. Bu çatÄ±ÅŸmada araç içinde olan teröristler kaçarken, bombalÄ± aracÄ± patlattÄ±lar ve bunun sonucunda da maalesef bir polis memurumuzla bir mübaÅŸirimiz ÅŸehit oldu. YaralÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z var 5 tane. Tedavi görüyorlar. Åžehitlerimize gani gani rahmet diliyoruz. Bu saldÄ±rÄ±yÄ± emniyet güçlerimizin dikkati sonucu çok az bir zayiatla ama içimizi yakan bir ÅŸekilde atlattÄ±k. Bu teröristler ölü olarak ele geçirilmiÅŸtir. YanlarÄ±nda 2 adet kalaÅŸnikof tüfek, ayrÄ±ca RPG 7 ve ona ait 7 tane fiÅŸek olmak üzere ve 8 tane el bombasÄ± ele geçirildi" diye konuÅŸtu.

PKK'YI Ä°ÅžARET ETTÄ°

Vali Erol AyyÄ±ldÄ±z, "Elde olan veriler PKK'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor" dedi. Ä°kinci bir bombalÄ± araç ÅŸüphesinin olduÄŸunu belirten Vali AyyÄ±ldÄ±z, "Bir araç daha tespit edildi. O da kontrollü bir ÅŸekilde patlatÄ±ldÄ±. Teröristlere ait olduÄŸunu deÄŸerlendirdiÄŸimiz bir aracÄ± patlatarak ihtimal dahi olsa tehlike bertaraf edildi" dedi.

'ÅžEHÄ°T POLÄ°SÄ°MÄ°ZÄ°N ÅžÜPHESÄ° SONUCU...'

Vali AyyÄ±ldÄ±z ÅŸöyle devam etti;

"Åžehit polisimizin ÅŸüphesi sonucu asÄ±l saldÄ±rÄ± engellendi. Durdurmak istemesi sonucu teröristler kaçÄ±yor. AracÄ± patlatÄ±yorlar. Åžehit kardeÅŸimiz karÅŸÄ±lÄ±k veriyor.

Tüm imkanlar ve ihtimaller deÄŸerlendiriliyor. Üçüncü ÅŸahÄ±s… Olabilir veya olmayabilir. BaÅŸka bir yerde eylem olma ihtimaline karÅŸÄ± tam bir teyakkuz halindeyiz. Ä°nÅŸallah varsa yakalanÄ±r."