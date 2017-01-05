Ä°zmir'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± belli oldu

Ä°zmir'de BayraklÄ± ilÃ§esindeki adliye binasÄ± yakÄ±nlarÄ±nda akÅŸam saatlerinde terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi. SaldÄ±rÄ±da, 1 polis memuru ve 1 adliye Ã§alÄ±ÅŸanÄ± ÅŸehit olurken, 2 terÃ¶rist Ã¶lÃ¼ ele geÃ§irildi

Adliye binasÄ±nÄ±n C giriÅŸindeki polis kontrol noktasÄ± önüne yaklaÅŸan bomba yüklü aracÄ±n polis tarafÄ±ndan durdurulmak istenmesi üzerine araçtan inen teröristler kaçmaya çalÄ±ÅŸtÄ±.Teröristlerin bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± araçta patlama meydana gelmesinin ardÄ±ndan çÄ±kan çatÄ±ÅŸmada 2 terörist ölü ele geçirildi.

1 polis ve 1 adliye çalÄ±ÅŸanÄ± ÅŸehit oldu

Ä°zmir Valisi Erol AyyÄ±ldÄ±z, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Maalesef çÄ±kan çatÄ±ÅŸma sonucunda bir polis memurumuzla bir mübaÅŸirimiz ÅŸehit oldu. YaralÄ± 6-7 vatandaÅŸÄ±mÄ±z var." dedi.

'Elde olan veriler PKK olarak deÄŸerlendirilmekte'

Vali AyyÄ±ldÄ±z, "Åžu ana kadar elde olan veriler, PKK olarak deÄŸerlendirilmekte. Eyleme baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ve kiÅŸilerin kimlik tespitleriyle ilgili bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda böyle bir deÄŸerlendirme yapÄ±ldÄ±." ifadesini kullandÄ±.

Bölgeye trafik akÄ±ÅŸÄ± kesildi

Manas BulvarÄ± Salhane dere kenarÄ±nda inceleme yapan polis ekipleri, bölgeye trafik akÄ±ÅŸÄ±nÄ± kesti.Öte yandan, BayraklÄ± ilçesindeki adliye binasÄ±nÄ±n C giriÅŸindeki polis kontrol noktasÄ± önündeki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adliye çevresinde ve bölgede geniÅŸ güvenlik önlemleri alÄ±ndÄ±.Olay yerine sevk edilen polis ekipleri ayrÄ±ca bölgedeki yüksek katlÄ± binalarÄ±n tepesinde de arama yaptÄ±.