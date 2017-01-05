KeÃ§iÃ¶ren Metrosu'nun gÃ¼zergahÄ± belli oldu

Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan 5 yÄ±l Ã¶nce Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlanan metronun gÃ¼zergahÄ±yla AKM-KeÃ§iÃ¶ren arasÄ±nda trafikte 1,5 saat sÃ¼ren seyahati 17 dakikaya indirecek

Ankara BüyükÅŸehir Belediyesi'nce inÅŸaatÄ±na baÅŸlanan, 2011'de UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ±'na devredilerek yapÄ±mÄ± tamamlanan Keçiören Metrosu düzenlenen törenle açÄ±ldÄ±.Keçiören Metrosu'nun ilk duraÄŸÄ± olan Gazino duraÄŸÄ±nÄ±n adÄ± Åžehitler DuraÄŸÄ±, meydanÄ±n adÄ± da Åžehitler MeydanÄ± oldu.

1.5 SAATLÄ°K YOL 17 DAKÄ°KAYA Ä°NÄ°YOR

AKM-Keçiören arasÄ±nda trafikte 1,5 saat süren seyahati 17 dakikaya indirecek metro hattÄ±nda, baÅŸlangÄ±çta 6 set (3'lü dizi) vagonlarla, 7 dakika aralÄ±ÄŸÄ±yla hizmet verilecek.

Ä°HTÄ°YACA GÖRE SERVÄ°S ARALIÄžI KISALACAK

Ä°htiyaca göre servis aralÄ±ÄŸÄ± daha da kÄ±salacak Keçiören Metrosu'ndan, AKM istasyonunda BatÄ±kent Metrosu'na aktarma saÄŸlanacak. 9 bin 200 metre uzunluÄŸundaki Keçiören Metrosu, Åžehitler (Gazino), Dutluk, KuyubaÅŸÄ±, Mecidiye, Belediye, Meteoroloji, DÄ±ÅŸkapÄ±, ASKÄ° ve AKM istasyonlarÄ±ndan oluÅŸuyor.

2011'DA ULAÅžTIRMA BAKANLIÄžI'NA DEVREDÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

BüyükÅŸehir Belediyesi, 15 Temmuz 2003'te öz kaynaklarÄ±yla yapÄ±mÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ± metro hattÄ±nÄ±n bina ve inÅŸaat yapÄ±m çalÄ±ÅŸmalarÄ±na 306 milyon 410 bin lira harcayarak inÅŸaatÄ± yüzde 43,19 seviyelerine getirmiÅŸ, 25 Mart 2011'de hattÄ±n yapÄ±mÄ±nÄ± UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ±na devretmiÅŸti.

15 OCAK'A KADAR ÜCRETSÄ°Z

Öte yandan ErdoÄŸan, metronun Ocak ayÄ±nÄ±n 15'ine kadar ücretsiz olacaÄŸÄ±nÄ± ondan sonra iki buçuk lira ücret alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

"TAM KAPASÄ°TEYLE YILDA 270 MÄ°LYON YOLCU TAÅžIYACAK"

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Keçiören Metrosu için 9 kilometrenin üzerinde bir hattan bahsettiklerini belirterek, "9 tane duraÄŸÄ± var, günde tam kapasiteyle çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda 50 bini bulacak, yÄ±lda 270 milyon yolcu taÅŸÄ±yacak kapasiteye ulaÅŸacak. Sefer aralÄ±klarÄ± bir buçuk dakikaya kadar da inebilecek. Sistem buna göre dizayn edildi, sinyal sistemi buna göre yapÄ±ldÄ±" diye konuÅŸtu.