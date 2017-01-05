25 gÃ¼n Ã¶nce gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP'li vekiller tutuklandÄ±

HDP'li EÅŸ BaÅŸkanlarÄ±nda aralarÄ±nda bulundu 9 kiÅŸi, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi suÃ§undan tutuklandÄ±.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda aralarÄ±nda EÅŸ baÅŸkanlar DoÄŸan ErbaÅŸ ve Aysel Güzel'in de bulunduÄŸu HDP Ä°stanbul il yöneticisi 9 kiÅŸi tutuklandÄ±.

25 GÜN ÖNCE GÖZALTINA ALINMIÅžLARDI

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda 25 gün önce gözaltÄ±na alÄ±nan aralarÄ±nda EÅŸ baÅŸkanlar DoÄŸan ErbaÅŸ ve Aysel Güzel'in de bulunduÄŸu HDP Ä°stanbul il yöneticisi 32 kiÅŸiden 11'i dün ÇaÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'na getirildi. Burada savcÄ±lÄ±k sorgusu yapÄ±lan HDP'liler tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliÄŸe sevk edildi.

'TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELÄ°ÄžÄ°' SUÇUNDAN TUTUKLANDILAR

Nöbetçi Sulh Ceza HakimliÄŸi, ifadesi alÄ±nan 11 HDP'liden aralarÄ±nda Ä°stanbul Ä°l EÅŸ baÅŸkanlarÄ± DoÄŸan ErbaÅŸ ile Aysel Güzel'in de bulunduÄŸu 9 kiÅŸinin, "Terör örgütü üyeliÄŸi" suçundan tutuklanmasÄ±na karar verdi. 2 kiÅŸi ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.