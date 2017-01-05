AcÄ± haberi adliye Ã¶nÃ¼nde alan genÃ§ kadÄ±n sinir krizi geÃ§irdi

Ä°zmir'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit dÃ¼ÅŸen zabÄ±t katibi Musa Canâ€™Ä±n kÄ±z kardeÅŸi Can'Ä±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini Ã¶ÄŸrenince sinir krizi geÃ§irdi

Ä°zmir Adliyesi önündeki terör saldÄ±rÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda ÅŸehit olan Trafik Denetleme Åžube MüdürlüÄŸünde görevli polis memuru Fethi Sekin'in eÅŸi Rabia Sekin, olayÄ± öÄŸrendikten sonra fenalaÅŸtÄ±. Rabia Sekin, Ege Üniversitesi TÄ±p Fakültesi Hastanesine götürüldü.

’BABAMIZ EVDE YOK, KAPIYI AÇAMAYIZ’

Ä°zmir Adliyesi’ndeki patlamada ÅŸehit olan polis memuru Fethi Sekin’in acÄ± haberini BayraklÄ± Osmangazi Mahallesi’ndeki evine gelerek haber vermek isteyen polislere ÅŸehidin çocuklarÄ± kapÄ±yÄ± açmadÄ±. Dairenin kapÄ±sÄ±nÄ± çalan polis memurlarÄ±na, ÅŸehidin çocuklarÄ± Tolunay (16), Dila (15) ve Nisa (8), "BabamÄ±z evde yok kapÄ±yÄ± açamayÄ±z" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. Bu sÄ±rada ÅŸehit polisin eÅŸi Rabia Sekin’in evde olmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Polis memurlarÄ±, çocuklarÄ±, "Biz zaten babanÄ±z için geldik, onun arkadaÅŸlarÄ±yÄ±z" diyerek ikna etti ve eve girdi. Polisler acÄ± haberi, ÅŸehidin eÅŸi Rabia Sekin eve gelince verdi.

Åžehit polisin oturduÄŸu dokuz katlÄ± apartmana beÅŸ katÄ± kaplayacak ÅŸekilde Türk bayraÄŸÄ± asÄ±ldÄ±.

ACI HABERÄ° EMNÄ°YET MÜDÜRÜ VERDÄ°

Ä°zmir Adliyesi önündeki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan Fethi Sekin’in acÄ± haberi, Adnan Menderes Üniversitesi AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama Hastanesi’nde böbrek taÅŸÄ± ameliyatÄ± olan babasÄ± Mehmet Zeki Sekin’e verildi. AydÄ±n Ä°l Emniyet Müdürü Rahmi BaÅŸbuÄŸ’dan oÄŸlunun ÅŸahadet haberini alan Mehmet Zeki Sekin, büyük üzüntü yaÅŸadÄ±.