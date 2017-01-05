Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 05/01/2017 21:45

Askeri araÃ§ ile yolcu otobÃ¼sÃ¼ Ã§arpÄ±ÅŸtÄ± ÅŸehit ve yaralÄ±lar var

trafik kazasÄ±

Ã‡orum'da meydana gelen trafik kazasÄ±nda askeri araÃ§ ile yolcu minibÃ¼sÃ¼ Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Olay sonucunda 2 asker ÅŸehit oldu

Edinilen bilgiye göre, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na ait askeri araçla sürücüsü ve plakasÄ± öÄŸrenilemeyen yolcu minibüsü, Laçin-Çorum karayolunun 1. kilometresinde çarpÄ±ÅŸtÄ±. ÇarpÄ±ÅŸmanÄ±n etkisiyle her iki araçta hurdaya döndü.

Çok sayÄ±da ambulans ve kurtarma ekibinin sevk edildiÄŸi kazada ilk belirlemelere göre ÅŸehit oldu, aralarÄ±nda çocuklarÄ±nda bulunduÄŸu bir çocuÄŸunda bulunduÄŸu 10 kiÅŸi yaralandÄ±.

Kazada yaralanan yaralÄ±lar Gözde KÄ±rÄ±ÅŸ (25), GülüÅŸen Åžahin (51), Ä°smail KÄ±zÄ±ltepe (61), Kezban Kantar (28), Mehmet Uçak (63), Halime Baldan (44), Kemal Åžen (33), E. Cem A. (15), Ä°smail Atalay (76), Funda Baldan (23) ambulanslarla Hitit Üniversitesi Çorum EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

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