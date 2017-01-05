Åžehit polis Fethi Sekin'in eÅŸinin zor anlarÄ±

Ä°zmir Adliyesi Ã¶nÃ¼nde meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan polis memuru Fethi Sekin'in eÅŸi Rabia Sekin gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde Ege Ãœniversitesi hastanesinden ayrÄ±ldÄ±

Ä°zmir Adliyesi yakÄ±nlarÄ±nda meydana gelen hain terör saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu ÅŸehit olan polis memuru Fethi Sekin'in eÅŸi Rabia Sekin gözyaÅŸlarÄ± içerisinde Ege Üniversitesi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinden ayrÄ±ldÄ±.Ä°zmir Adliyesi'nin hakim ve savcÄ±larÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± C KapÄ±sÄ± önünde bomba yüklü aracÄ±n patlatÄ±lmasÄ± ve ardÄ±ndan çÄ±kan çatÄ±ÅŸmada ÅŸehit düÅŸen polis memuru Fethi Sekin'in eÅŸi Rabia Sekin ve ÅŸehidin kardeÅŸi, haberi alÄ±r almaz ÅŸehidin kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ege Üniversitesi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne geldi. Burada bir süre kalan ÅŸehidin eÅŸi Rabia Sekin ve ÅŸehidin kardeÅŸi daha sonra gözyaÅŸlarÄ± içinde polislerle birlikte hastaneden ayrÄ±larak evine geçti.