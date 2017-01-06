Ä°stanbul'a gelen yabancÄ± turist sayÄ±sÄ± yÃ¼zde 26 oranÄ±nda dÃ¼ÅŸtÃ¼

2016 yÄ±lÄ± geride kalÄ±rken Ä°stanbul'a gelen yabancÄ± turist sayÄ±sÄ±nda yÃ¼zde 26 oranÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ yaÅŸandÄ±

2000 yÄ±lÄ±ndan beri ilk defa yabancÄ± turist sayÄ±sÄ±nda bir azalma yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± görülürken en büyük kayÄ±p Haziran ayÄ±nda gerçekleÅŸti.

Ä°stanbul Kültür ve Turizm MüdürlüÄŸü'nün açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± verilere göre Haziran ayÄ±nda Ä°stanbul'a gelen turist sayÄ±sÄ±nda önceki yÄ±la göre yüzde 35.2'lik bir kayÄ±p yaÅŸandÄ±.

2016 yÄ±lÄ±nda bir tek Ocak ayÄ±nda önceki yÄ±la göre yüzde 0.1 ile artÄ±ÅŸ kaydedildiÄŸi görüldü. Onunda dÄ±ÅŸÄ±nda bütün aylarda Ä°stanbul'a gelen turist sayÄ±sÄ±nda azalma yaÅŸandÄ±.

Ä°stanbul'a 2016 yÄ±lÄ±nda toplam 9 milyon 204 bin turistin geldiÄŸi görülüyor. Bu rakam 2015 yÄ±lÄ±nda ise 12 milyon 415 bin'di.

Ä°stanbul'a 2016 yÄ±lÄ±nda en çok yabancÄ± turist yaklaÅŸÄ±k 1 milyon turist ile Almanya'dan geldi.

Almanya'yÄ± 648 bin turistle Ä°ran, 476 bin turistle Suudi Arabistan, 371 bin turistle Ä°ngiltere ve 362 bin turistle Fransa takip ediyor.

2015 yÄ±lÄ±na kÄ±yasla baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman ise Ä°stanbul'u en çok ziyaret eden 10 ülke arasÄ±nda en keskin düÅŸüÅŸün ABD ve Irak cephesinde yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz.

Ä°stanbul'u 2016 yÄ±lÄ±nda ABD'den ziyaret eden yabancÄ± turist sayÄ±sÄ± yüzde 43,2 azalÄ±rken bu oran Irak'tan gelen yabancÄ± ziyaretçilerde yüzde 43,1 oldu.

Rusya'dan Ä°stanbul'a gelen yabancÄ± ziyaretçi sayÄ±sÄ±nda ise yüzde 39,1'lik bir kayÄ±p söz konusu.

2015 yÄ±lÄ±nÄ±n KasÄ±m ayÄ±nda Rus jetinin düÅŸürülmesinden sonra Türkiye ile Rusya arasÄ±nda ortaya çÄ±kan gerilim, Rus turist sayÄ±sÄ±nda özellikle yaz aylarÄ±nda büyük düÅŸüÅŸ yaÅŸanmasÄ±na neden oldu.

Türkiye genelinde Suriye iç savaÅŸÄ±nÄ±n bölgede yarattÄ±ÄŸÄ± jeopolotik riskler ile Türkiye'de yaÅŸanan saldÄ±rÄ±larÄ±n ardÄ±ndan güvenlik endiÅŸelerinin artmasÄ±, yabancÄ± turist sayÄ±nda azalma görülmesine yol açtÄ±.

Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±, Türkiye'yi ziyaret eden yabancÄ± turist sayÄ±sÄ±yla ilgili olarak en son 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n KasÄ±m ayÄ±na dair verileri açÄ±kladÄ±. Bu verilere göre Türkiye'ye gelen yabancÄ± ziyaretçi sayÄ±sÄ±nda 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n Ocak-KasÄ±m döneminde önceki yÄ±la göre yüzde 30,8 oranÄ±nda bir azalma yaÅŸandÄ±.

Türkiye'yi 2015 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk 11 ayÄ±nda 34.7 milyon yabancÄ± turist ziyaret etmiÅŸti. Bu rakam 2016'ya geldiÄŸimizde ise 24 milyon yabancÄ± turiste kadar indi.