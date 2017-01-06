6 Ocak gÃ¼nÃ¼ iptal edilen Ä°DO ve BUDO seferleri

Bir sÃ¼re Ã¶nce Mardin'in Midyat ilÃ§esine yerleÅŸen ve aslen Kanada vatandaÅŸÄ± olan Ece Heper, ziyaret iÃ§in gittiÄŸi Kars'ta gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±