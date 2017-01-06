6 Ocak gÃ¼nÃ¼ iptal edilen Ä°DO ve BUDO seferleri

Ä°stanbul Deniz OtobÃ¼sleri (Ä°DO) ve Bursa Deniz OtobÃ¼sleri (BUDO) seferlerinin bazÄ±larÄ± hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle iptal edildi
Ä°DO'dan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre,
07.10 BostancÄ±-Kartal/Yalova,
07.30 BeÅŸiktaÅŸ-KadÄ±köy-YenikapÄ±-Bursa,
07.45 BandÄ±rma-YenikapÄ±-BostancÄ±,
08.30 Armutlu-YenikapÄ±-KadÄ±köy ve Bursa-YenikapÄ±-KadÄ±köy-BeÅŸiktaÅŸ,
09.30 BeÅŸiktaÅŸ-KadÄ±köy-YenikapÄ±-Bursa,
12.00 BostancÄ±-YenikapÄ±-BandÄ±rma ile
14.30 Yalova-Tuzla-Kartal deniz otobüsü seferleri gerçekleÅŸtirilemeyecek.
Bursa-YenikapÄ±-KadÄ±köy-BeÅŸiktaÅŸ hattÄ±nda iÅŸletilen deniz otobüsünün saat 06.30'da baÅŸlamasÄ± gereken seferi de yapÄ±lamadÄ±.
BUDO'NUN Ä°PTAL OLAN SEFERLERÄ°
BUDO'nun internet sitesinde yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, iptal edilen seferler ÅŸöyle:
07.00 Bursa (Mudanya) - Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 Bursa (Mudanya) - Ä°stanbul (Büyükçekmece)
08.30 Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.00 Bursa (Mudanya) - Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (Ä°hlas)
09.30 Armutlu (Ä°hlas) - Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 Ä°stanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
10.45 Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)