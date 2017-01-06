Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 06/01/2017 06:36

6 Ocak gÃ¼nÃ¼ iptal edilen Ä°DO ve BUDO seferleri

Ä°DO ve BUDO

Ä°stanbul Deniz OtobÃ¼sleri (Ä°DO) ve Bursa Deniz OtobÃ¼sleri (BUDO) seferlerinin bazÄ±larÄ± hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle iptal edildi

Ä°DO'dan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, 

07.10 BostancÄ±-Kartal/Yalova, 

07.30 BeÅŸiktaÅŸ-KadÄ±köy-YenikapÄ±-Bursa, 

07.45 BandÄ±rma-YenikapÄ±-BostancÄ±, 

08.30 Armutlu-YenikapÄ±-KadÄ±köy ve Bursa-YenikapÄ±-KadÄ±köy-BeÅŸiktaÅŸ, 

09.30 BeÅŸiktaÅŸ-KadÄ±köy-YenikapÄ±-Bursa, 

12.00 BostancÄ±-YenikapÄ±-BandÄ±rma ile 

14.30 Yalova-Tuzla-Kartal deniz otobüsü seferleri gerçekleÅŸtirilemeyecek.

Bursa-YenikapÄ±-KadÄ±köy-BeÅŸiktaÅŸ hattÄ±nda iÅŸletilen deniz otobüsünün saat 06.30'da baÅŸlamasÄ± gereken seferi de yapÄ±lamadÄ±.

BUDO'NUN Ä°PTAL OLAN SEFERLERÄ°

BUDO'nun internet sitesinde yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, iptal edilen seferler ÅŸöyle:

07.00   Bursa (Mudanya) - Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci)   

08.30   Bursa (Mudanya) - Ä°stanbul (Büyükçekmece)      

08.30   Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)   

09.00   Bursa (Mudanya) - Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci)   

09.00   Bursa (Mudanya) - Armutlu (Ä°hlas)              

09.30   Armutlu (Ä°hlas) - Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci)   

10.30   Ä°stanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)      

10.45   Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

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