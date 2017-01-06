Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 06/01/2017 06:38

O illerde bugÃ¼n okullar tatil edildi

kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±

Etkili olan yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Ã‡ankÄ±rÄ± ve Ã‡orum'da eÄŸitime ara verildi

ÇankÄ±rÄ±'nÄ±n 10 ilçesinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle eÄŸitime bir gün ara verildiÄŸi bildirildi.ÇankÄ±rÄ± ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Ilgaz, KurÅŸunlu, Atkaracalar, ÇerkeÅŸ, Orta, Åžabanözü, Eldivan, KÄ±zÄ±lÄ±rmak, Korgun, YapraklÄ± ilçelerinde okullarÄ±n 6 Ocak Cuma tatil edildiÄŸi belirtildi.

Çorum'da iki ilçede okullar tatil

Çorum'un ise Bayat ve Ä°skilip ilçelerinde, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle 6 Ocak Cuma günü okullar tatil edildi. Ä°l Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü yetkililerinden alÄ±nan bilgiye göre, etkisini sürdüren kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ulaÅŸÄ±mda meydana getirebileceÄŸi aksaklÄ±klar nedeniyle maÄŸduriyet yaÅŸanmamasÄ± için Bayat ve Ä°skilip ilçelerindeki okullarda eÄŸitime ara verilmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.Bu ilçelerde, kamuda çalÄ±ÅŸan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.

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